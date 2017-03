ADVERTISEMENT

Un quinquagénaire a perdu la vie dans la région Chaudière-Appalaches dans ce qui a toutes les apparences d'une

tragédie directement imputable aux mauvaises conditions climatiques.

L'homme de 58 ans a été happé par une déneigeuse alors qu'il circulait à pied sur la rue Principale, à Saint-Anselme. Il est décédé sur le coup.

L'accident est survenu vers 6h, mercredi matin, en plein blizzard.

Le conducteur de la déneigeuse a subi un violent choc nerveux. Il devait être rencontré plus tard par les policiers de la Sûreté du Québec.

Une enquête est en cours.

L'hypothèse la plus plausible, cependant, est que le conducteur n'a pas vu la victime avant qu'il ne soit trop tard et que celle-ci, dans la tempête avec la neige et les vents violents, ne s'est pas rendu compte de l'approche du lourd véhicule





Close  Tempête à Montréal (14 mars 2017) sur  

Source: www.nicolaslepillerphoto.com



























 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter