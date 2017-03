Pays-Bas: libéraux du Premier ministre en tête devant 3 partis à égalité dont Wilders

Bloomberg via Getty Images

Le parti libéral du Premier ministre néerlandais Mark Rutte est arrivé en tête des élections législatives mercredi, devançant trois partis ex-aequo dont le Parti pour la liberté du député (PVV) anti-islam Geert Wilders, selon des sondages sortie des urnes.

Ces sondages créditaient les libéraux de 31 sièges sur les 150 de la chambre basse du parlement, et attribuaient 19 sièges aux chrétiens-démocrates du CDA, aux progressistes de D66, et au PVV de M. Wilders, avec lequel les principales formations ont d'ores et déjà exclu de gouverner.

