9 choses que les parents peuvent faire pour retrouver leur intimité

Ce qui était autrefois un foyer juste pour votre partenaire et vous est devenu un espace que vous partagez avec un petit humain? Pour n’importe quel parent, le premier mois est toujours un peu stressant et le couple peut être mis à mal.

Entre le manque de sommeil, les nouvelles corvées qui s’ajoutent, et les dépressions post-partum de certaines, il peut effectivement être difficile pour les parents de trouver du temps pour se reconnecter.

La première chose à faire est de déléguer certaines choses et demander de l’aide, selon la pro des rencontres amoureuses, Chantal Heide.

« Nos idées préconçues de ce moment précis nous font croire qu’on doit tout faire par nous-même et ce n’est n’est pas normal, dit-elle. L’expression (anglophone) ‘ça prend un village pour élever un enfant’ est véridique… Permettez aux gens d’aider à atténuer votre charge de travail. »

On peut demander à des amis ou à la famille de garder bébé, et en profiter pour passer du temps de qualité avec son partenaire.

Ci-dessous, Mme Heide partage neuf choses que chaque couple de nouveaux parents peut faire pour retrouver leur intimité, tout en profitant de l’arrivée de leur enfant.

La méditation contribue à cela, car elle stabilise vos émotions, affirme Heiden. « Laissez imaginer à votre partenaire qu'il reviendra à la maison aux côtés d'une personne calme et heureuse. Lors des jours où c'est plus difficile, prenez toujours la responsabilité de votre mauvais comportement et excusez-vous ».

Pratiquez les «trois piliers de l’intimité» : Heide dit qu’il y a trois piliers dans toutes relations de couple fortes :

Réactivité : Comment votre partenaire répond-il quand vous vous tournez vers lui et l'appelez? Il devrait être facile d’attirer son attention quand vous lui demandez.

Compréhension : Prenez-vous le temps de comprendre les envies, les peurs, la sensibilité de l’autre?

Respect : Faites-vous un effort conscient pour respecter les faiblesses et les limites de chacun?

Flushez la toilette : « La vie est remplie de crottes qu’on garde sur le cœur quand on est plus à cran, et toutes ces petites blessures s’accumulent jusqu’à ce que la toilette soit remplie de merde », affirme la conseillère.

« Il faut tirer la chasse avant de continuer, de courir et faire un énorme gâchis ».

Flusher les toilettes signifie prendre le temps de s’asseoir et de sortir tout ce qui nuit à votre relation. Ça donne à votre partenaire l’occasion de comprendre vos sentiments et laisse place à des excuses.

« Écrire des lettres et les lire à tour de rôle est un excellent moyen de le faire »

Apprenez à dire «je suis désolé» : Toute excuse avec le mot «mais» est une non-excuse.

« Apprenez à vous retirer lorsqu’il y a une escalade d’émotions, pensez à votre rôle dans la chicane ou le désaccord, et prenez votre part de responsabilité », conseille Mme Heiden.

Faites-le en premier, et un bon partenaire devrait suivre votre exemple et probablement faire la même chose.

« Quand les partenaires apprennent à reconnaître leur humanité (parce que, oui, nous ferons tous des erreurs), le pardon vient plus facilement et les malentendus sont résolus plus rapidement .»

Appréciez-vous l’un l’autre: Que ce soit par des cadeaux, des mots doux, des attentions, du temps de qualité ou une marque d’affection physique, faites quelque chose que votre partenaire appréciera.

« Ça garde la banque d’amour de votre partenaire bien remplie ».

Faites savoir quand vous appréciez quelque chose: On ne peut jamais dire « merci » trop souvent.

« ‘Merci, je t’apprécie, tu es tellement un bon copain-copine, un bon mari-épouse, un bon père-mère’. Remontez l’estime de l’autre en reconnaissant tout ce qu’il fait de bien et montrez-lui que vous voyez à quel point il ou elle essaie », affirme Chantal Heide.

Touchez: «Les caresses de 22 secondes permettent de libérer de l’ocytocine, et l’ocytocine est le produit chimique que nos corps dégagent et qui nous font sentir au chaud, confortable ».

Prenez votre partenaire dans vos bras au moins une fois par jour peut aider à éliminer le stress.

Cassez la distance: Souvent un parent est au travail tandis que l’autre est à la maison pour s’occuper du bébé, alors brisez cette distance en envoyant des photos, des messages texte ou en appelant lorsque vous n’êtes pas ensembles.

« Ça aide à rendre l’accueil à la maison plus chaleureux puisque le sentiment de proximité a été entretenu tout au long de la journée ».

Méditez: «Prenez dix minutes par jour calmer vos amygdales, qui sont liées au cerveau, par la méditation ».

Ça réduira votre stress et vous rendra moins impulsif, dit Mme Heiden. Ce qui veut dire que lorsque votre partenaire reviendra à la maison, vous serez plus heureux et plus détendu.

Soyez prévisible: la méditation contribue à cela, car elle stabilise vos émotions, affirme Heiden.

« Laissez imaginer à votre partenaire qu’il reviendra à la maison aux côtés d’une personne calme et heureuse. Lors des jours où c’est plus difficile, prenez toujours la responsabilité de votre mauvais comportement et excusez-vous ».

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.