Mardi 14 mars se déroulait le lancement stylé du nouveau restaurant Mandy’s dans le Vieux-Montréal - 423 rue St-Nicolas. Notre photographe JF Galipeau était de la partie.

Une soirée rythmée par le DJ Joshua Brown, où cours de laquelle il était question de déguster de délicieuses salades et bols, des jus frais, du vino, et plus encore.

C'est la quatrième succursale et sans doute la plus grande, avec une capacité de 75 personnes. C'est aussi le premier Mandy's qui sert de l'alcool. De plus, l'ouverture de cette nouvelle localisation coïncide avec l'introduction de leur menu déjeuner et d'autres nouveautés en vue du printemps.

