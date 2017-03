Les publications sur la tempête qui nous font mourir de rire

ADVERTISEMENT

Que font les Québécois lorsqu'on leur recommande de rester chez eux pour ne pas se faire prendre par l'énorme tempête de neige qui s'abat sur la province? Eh bien, certains vont se recoucher... et d'autres expriment leur frustration sur les réseaux sociaux. Et on en est extrêmement reconnaissants parce que si on a besoin de quelque chose en ce moment, c'est bien de rire!

Voici donc une compilation des publications qui nous ont fait rire (et nous ont aidés à survivre à la météo):

Quelqu'un pourrait-il s'assurer que Marina Orsini est bien au chaud?

Ce petit clin d'oeil pas très subtil à la STM:

Tempête : Nous avons été entièrement pris par surprise. Si seulement il existait un moyen de connaître d'avance le temps qu'il fera demain! — faussestm (@faussestm) March 15, 2017

Gardez vos enfants loin de l'auto de Martin Petit:

AVERTISSEMENT / Banc de neige : peut contenir des enfants — Martin Petit (@Lemicrodefeu) March 15, 2017

Cette blague (très) d'actualité:

En espérant ne pas être trop pressés demain matin:

Là, t'as vraiment intérêt à te souvenir où exactement t'as garé ta voiture. #TempeteQc pic.twitter.com/8V8ud4ws9M — Nancy Redmond (@heliotrope4) March 15, 2017

Un bon vieux jeu de mots:

Et MétéoMédia qui nous frappe là où ça fait mal:

