Un internaute a mis en ligne un lit bicentenaire «habité par un esprit malain» (sic) à un prix dérisoire sur Kijiji, le 8 avril 2014. Avec ses gravures anciennes, l'imposant meuble est digne d'un film d'horreur. Les autres photos qui l'accompagnaient montrent un homme émacié et des traces de morsures sur le corps. Le vendeur précisait qu'il est sensible aux contacts avec les esprits, ce qui pourrait expliquer ses épreuves des derniers mois. Deux jours plus tard, on a appris qu'il s'agissait d'une blague pour promouvoir un salon de massage érotique à Québec.