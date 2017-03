ADVERTISEMENT

Comme on n’arrête pas le progrès, une nouvelle émission de télé-réalité québécoise suivra bientôt la vie de couple et de famille d’un barbier montréalais et d’une ancienne actrice porno.

Produite par Datsit Studios, qui nous avait déjà offert Barmaids et Célibataires et nus, Les Kult est attendu pour l’automne 2017, sur les ondes de Musique Plus.

La production suivra les frasques d’Olivier Kult, qui est à la tête des salons de barbiers Maison Privée, et de sa femme Victoria, une star du X à la retraite.

Les deux tourtereaux, nouvellement parents, ont rencontré leur lot d’épreuves avant de filer le parfait bonheur, notamment des problèmes de dépendance à l’alcool et la drogue.

Derrière le côté «trash» de la proposition, ses concepteurs espèrent véhiculer un message positif à une génération parfois en manque de repères.

Vous pouvez déjà faire connaissance avec le couple par l’entremise du compte Instagram du barbier :

Nothing is sexier than a wife cooking for her husband. *It's not sexist if she enjoys cooking* I love you @victoriakult 📷 by @heyjuue #oliverkult #kingkult #thekults #kultempire #couplegoals Une publication partagée par OLIVER KULT (@oliverkult) le 5 Mars 2017 à 8h04 PST

when love never ends. king & queen 'til death do us apart. #oliverkult #kultfamily #yearofkult #kingkult Une publication partagée par OLIVER KULT (@oliverkult) le 2 Avril 2016 à 14h40 PDT

À voir également :