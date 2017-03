«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

La légende country Keith Urban, qui lançait en 2016 l’album Ripcord, sera de passage à Tout le monde en parle dimanche. Le chanteur annoncera-t-il des spectacles prochains chez nous? Sa douce moitié Nicole Kidman patientera-t-elle dans les coulisses, et ira-t-elle manger avec Guy A.Lepage, son équipe et le reste de leurs invités après l’enregistrement, comme le veut la coutume de Tout le monde en parle? Cette dernière hypothèse demeure peu probable, mais l’entrevue risque néanmoins d’être intéressante!



S’arrêteront également sur le plateau François Morency, qui lançait lundi le livre humoristique Discussion avec mes parents, les trois têtes d’affiche de l’immortelle pièce Broue, Michel Côté, Marc Messier et Marcel Gauthier, la vice-championne du monde en patinage de vitesse sur courte piste, Marianne St-Gelais, et la directrice générale chez Google Canada, Marie-Josée Lamothe.



La semaine dernière, Tout le monde en parle a encore eu maille à partir avec son coriace adversaire qu’est La voix, alors que 869 000 personnes ont penché pour Guy A.Lepage, Dany Turcotte et leurs convives, et 2 055 000 ont plutôt choisi Charles Lafortune, les quatre coachs et les nouveaux talents de TVA. Plus tôt, Découverte etICI Laflaque ont intéressé 588 000 et 519 000 téléspectateurs, tandis que Vlog, LOL et Accès illimité en ont respectivement retenu 862 000, 968 000 et 863 000.



L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.

