On aime tous savourer un curry indien, mais on doit mettre nos limites quand un aliment est susceptible de nous faire pleurer sans fin, suer comme jamais et rendre notre langue inutilisable pour les 24 prochaines heures.

Et pire : des scientifiques ont récemment découvert que la musique peut avoir un effet sur la sensation de brûlure ressentie lorsqu’on mange certains piments. Ça signifie que nous mangerons dorénavant en silence.

Voici 13 raisons pour lesquelles la nourriture exagérément épicée devrait juste finir à la poubelle.

1. Elle vous attire en vous faisant croire que vous pouvez gérer.

2. Son effet se fait ressentir au moment où vous vous en attendiez le moins

3. Elle veut simplement vous embarrasser en public.

4. Elle vous fait suer excessivement.

5. Elle vous fait pleurer involontairement.

6. Elle fait en sorte que vous songez à l'ablation de votre langue.

7. Ça limite vraiment vos options dans un restaurant indien.

8. Elle ruine toutes les saveurs de la nourriture que vous ingérez ensuite.

9. Elle vous fait croire que que l'eau est la solution.

10. Elle demande que vous buviez beaucoup de lait après.

11. Ça vous donne envie d'investir dans les producteurs de yogourt.

12. La sensation de brûlure reste.

13. Vos passages à la toilette sont comparables à la roulette russe..

