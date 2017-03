Le Darling: le nouveau café-bar pref des instagrammeurs

ADVERTISEMENT

C’est un café qui deviendra un bar et sera peut-être un jour un restaurant. Le Darling a ouvert ses portes le week-end dernier et déjà les photos de son surprenant décor rétro envahissent nos fils Instagram. Ça promet.

L’établissement situé au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Marie-Anne – installé dans l’ancien local du bar Les Bobards – ne sert pour l’instant que cafés et viennoiserie de 8h à 16h, mais promet d’avoir son permis d’alcool d’ici le week-end prochain. Les heures d’ouverture passeront donc de 8h à 3h.

✨🌿 #mtlcafecrawl #mtllove Une publication partagée par Emilie Souedet (@emsouedet) le 13 Mars 2017 à 13h26 PDT

Côté déco, on craque pour la longue banquette en cuir, les sofas capitonnés, le bar central arrondi en bois massif, les luminaires éclectiques et que dire de l’enseigne lumineuse au plafond. Le tout formant un heureux mélange de rétro et d’art-déco. (Alerte aux possibilités de photos Instagram!).

Celui qui a mené à bien ce projet, Richard Holder (bien connu du milieu de la restauration) – à l’aide de coéquipiers bien sûr - a fait part de ses intentions à Nightlife que le Darling devienne éventuellement un restaurant, afin qu’il devienne un « lieu d’expérience ».

En attendant d’aller y faire un tour, voyez quelques photos Instagram des « p’tits vites » qui y ont déjà mis les pieds.

#darlingcafe #cafedarling #coffeeshop #ruestlaurent #stlaurentstreet #newspot #montreal #cafe #montrealcafe #themainmtl Darling ! Une publication partagée par Rudolph Martin (@rudolph1971) le 11 Mars 2017 à 13h33 PST

Sunday mood ☕️ #new #bar #darling #montreal #sunday #chill @bar.darling Une publication partagée par Coralie (@co_gr) le 12 Mars 2017 à 14h15 PDT

🌱☘️🌿☕️ Une publication partagée par Joëlle G (@joellegosselin) le 12 Mars 2017 à 7h05 PDT

Une publication partagée par JF Duhamel (@jfduhamel) le 14 Mars 2017 à 5h20 PDT

It's so #AESTHETIC I want to cry 😥 and it's right across the street from my house so there goes my budget for the semester 💸💸 Une publication partagée par Christina Isaicu (@christinaisaicu) le 12 Mars 2017 à 9h02 PDT

VOIR AUSSI :