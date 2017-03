ADVERTISEMENT

Après Toy Story, Finding Nemo, Up, Inside Out, etc., Pixar se lance dans l'aventure Coco, un nouveau personnage Disney qui arrivera sur les écrans nord-américains le 22 novembre prochain.

Un jeune garçon, Miguel, amateur de guitare, ne rêve que d'une chose : la musique. Une passion qu’il est difficile pour lui de dévoiler tant sa famille hait cet art, estimant avoir été maudite sur plusieurs générations à cause de la musique.

On vous laisse découvrir, ci-dessous, la première bande-annonce du film d’animation, partagée ce mercredi 15 mars sur la page Twitter de Disney.

