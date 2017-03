Le sexe des jumeaux de Beyoncé dévoilé avec des boucles d'oreilles? Certains fans y croient

ADVERTISEMENT

La chanteuse Beyoncé a révélé le sexe de ses jumeaux! C'est, du moins, ce que tente de nous faire croire la dernière théorie extravagante en vogue chez les fans de Queen B.

L'annonce de la grossesse de l'interprète de "Hold Up", en février dernier, a mis la toile en émoi. Depuis, cet heureux événement est au cœur des rumeurs les plus incroyables. Chaque détail de ses apparitions, chaque mot de ses proches est scruté à la loupe par les internautes qui cherchent des indices sur le sexe des jumeaux. Certains vont jusqu'à s'arrêter sur les boucles d'oreilles de la compagne de Jay-Z.

Petite robe noire en velours, assortie à des bottes de la même couleur et un sac Gucci, Queen B était radieuse pour la soirée d'anniversaire de son beau-père, lundi 13 mars. Elle a partagé sur Instagram les clichés de sa tenue et un petit détail n'a pas échappé à l'œil expert des plus grands fans.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Mar 14, 2017 at 4:05pm PDT

Selon eux, les bijoux choisis par la star indiqueraient que la petite Blue Ivy s'apprête à avoir deux petits frères. Pour ceux qui doutent que ces accessoires aient un tel pouvoir de révélation, les internautes ont déjà la réponse: "If I Were a Boy". Les boucles d'oreilles sont celles du clip du morceau "Si j'étais un garçon".

Beyoncé is wearing the If I Were a Boy earrings again...



does this mean she's having twin boys?? pic.twitter.com/CxEgQ8wxCb — taylor-dior rumble (@taylordiorr) 14 mars 2017

"Beyoncé porte encore les boucles d'oreilles de "If I Were a Boy"... Est-ce que ça veut dire qu'elle attend des jumeaux garçons?"

Beyoncé is Having BOYS.... BEYONCÉ is having BOYS. 😱😱😱😱😱

She wearing them earrings from the video "If I Were A Boy" #WAKEUP pic.twitter.com/YE29ADPG6s — 🔱King B (@KhalilBattle96) 13 mars 2017

"Beyoncé va avoir des GARÇONS... BEYONCÉ va avoir des GARÇONS. Elle porte les mêmes boucles d'oreilles que dans le clip "If I Were a Boy".

Earrings from If I Were A Boy video, Still rocking emerald. Beyoncé is having twin boys and is due in May. pic.twitter.com/b7i6zSW0rj — GagaLovesBey (@BeyLovesGaga) 13 mars 2017

"Boucles d'oreilles du clip "If I Were A Boy", toujours la bague émeraude. Beyoncé a deux garçons et c'est pour mai".

Selon les fans la coïncidence est trop grande pour que ce simple détail ne dissimule pas l'annonce du sexe des futurs enfants de Beyoncé et Jay Z.

Et s'il est vrai que la star ne fait rien au hasard en ce qui concerne son look, a-t-elle poussé la référence aussi loin? Rien n'est moins sûr.





