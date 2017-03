ADVERTISEMENT

Une blogueuse australienne qui avait raconté à tort avoir souffert d'un cancer du cerveau et s'en être sortie grâce aux thérapies naturelles a été reconnue coupable mercredi par la justice d'avoir trompé l'opinion publique.

Belle Gibson, 25 ans, avait publié en 2013 un ouvrage de cuisine à succès et une application pour téléphones intelligents après être parvenue à la célébrité grâce au récit de sa prétendue lutte victorieuse contre son cancer du cerveau.

Pour guérir, avait-elle expliqué, elle avait utilisé des techniques alternatives comme la médecine ayurvédique et suivi un régime sans gluten ou sucre raffiné.

Mais en 2015, elle avait avoué dans un magazine australien avoir tout inventé et n'avoir jamais été malade.

Le service chargé de la protection des consommateurs de l'Etat de Victoria, Consumer Affairs Victoria (CAV), a porté plainte contre la blogueuse et la Cour fédérale a retenu la plupart de ses arguments.

La jeune femme a eu "un comportement trompeur et mensonger", a dit la Cour.

La peine n'a pas encore été déterminée mais elle encourt personnellement jusqu'à 220 000 dollars australiens d'amende (225 000 $CAN) et sa société jusqu'à 1,1 million de dollars australiens (1,23 million $CAN) de pénalités, a déclaré à l'AFP un porte-parle du CAV.

"Mme Gibson a délibérément joué sur le désir des Australiens de venir en aide aux moins chanceux", a déclaré la juge Debra Mortimer.

La juge n'a pas écarté la possibilité que Mme Gibson ait "pu être victime d'une série de fantasmes sur son état de santé" car il a été impossible de prouver avec certitude qu'elle ne pensait pas vraiment être atteinte d'un cancer.

"Les êtres humains ne sont pas tous raisonnables et rationnels tout le temps", écrit-elle.

Son livre "The Whole Pantry" (Tout le garde-manger) présentait 80 recettes pour la plupart à base de plantes, inspirées de son prétendu combat contre le cancer.

La vérité avait commencé à émerger début 2015 lorsqu'elle n'avait pas donné comme elle l'avait promis 300 000 dollars de ses recettes à une oeuvre de bienfaisance et que des amis avaient commencé à se poser des questions dans les médias sur son état de santé.

