La circulation reprend lentement sur l'autoroute 13 sud, dans l'ouest de Montréal, après une fermeture de plus de 12 heures à la suite de la sortie de route d'un camion. Quelques-uns des 300 véhicules coincés sur l'autoroute ont commencé à quitter les lieux.

Des dizaines d'automobilistes ont passé la nuit dans leur véhicule sur l'autoroute 13. Les automobilistes sont demeurés coincés derrière deux camions qui ont complètement bloqué l'autoroute après une sortie de route.

« Sur la 13 sud, on a près de 300 véhicules de coincés depuis plusieurs heures à la suite de la perte de contrôle d’un camion lourd et de plusieurs véhicules », explique le porte-parole de la Sûreté du Québec, Jason Allard.

«Tout le monde est sécurisé. On a vérifié l’ensemble des véhicules pour s’assurer qu’il n’y avait pas de gens pris dans leur véhicule.» - Jason Allard

Des automobilistes se sont résignés à abandonner leur voiture et sont rentrés à la maison, mais d’autres ont préféré rester. « Des gens refusent de quitter leur voiture de peur qu’elle ne soit remorquée », explique le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal, Martin Galarneau.

« Je suis parti de Mirabel à 18 h 30 hier et je suis pris sur l'A13 depuis 20 h », explique Olivier Thomas, l’un des automobilistes coincés dans leur voiture sur l’autoroute. « Les pompiers sont passés entre les voitures pour nous dire qu’il y en avait encore pour 1 h 30 environ. »

Certains automobilistes sont tombés en panne sèche et sont maintenant incapables de faire tourner leur moteur pour se réchauffer.

« On a déployé un autobus pour pouvoir accueillir le plus de monde à l’intérieur, au chaud », explique le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal, Martin Galarneau. « Dans cet autobus, on a un cabinet d’aisances pour permettre aux gens d’aller aux toilettes. »

Les pompiers ont également dépêché une cantine mobile sur les lieux afin que les naufragés de l'A13 puissent boire une boisson chaude et se mettre quelque chose sous la dent. « Des gens refusent de quitter leur voiture de peur qu’elle ne soit remorquée », poursuit M. Galarneau.

Prisonnière d'une navette enlisée

Non loin de l’autoroute 13, des passagers d’une navette de l’aéroport de Montréal sont également demeurés coincés au milieu de la neige dans le secteur de Dorval.

« Quand mon vol a été annulé, j’ai fait la file pour attendre un taxi pour rentrer à la maison », explique l’une des voyageuses, Marie-Christine Tremblay, en entrevue à ICI RDI. « Il y avait une attente d’environ trois heures pour un taxi. Après 1 h 30 d’attente, l’aéroport nous a offert une navette pour nous reconduire au métro Lionel-Groulx. »

« J’étais très heureuse de partir de là [l’aéroport], mais après deux kilomètres, l’autobus s’est enlisé et nous sommes restés là 10 heures. »

Finalement secourus par les pompiers, qui ont fait monter les passagers de la navette enlisée dans un autobus du SIM pour les sinistrés, les passagers devaient être reconduits dans un centre d’hébergement de Lachine. « Mais tous les chemins sont bloqués et nous allons tourner en rond pendant peut-être une heure, jusqu’à temps de trouver un chemin », confie-t-elle.

L’avocate qui devait prendre l’avion pour se rendre à Sept-Îles afin de participer à un procès n’a toutefois pas l’intention de se chercher un nouveau vol en direction de la Côte-Nord aujourd’hui.

«Tout ce que je veux maintenant, c’est aller me coucher.» - Marie-Christine Tremblay

Carambolage sur l'A20

La Sûreté du Québec (SQ) confirme par ailleurs que l'autoroute 20 ouest est fermée depuis plus de 16 heures près de Saint-Zotique, en Montérégie, où un carambolage s'est produit; il a fait trois blessés graves. Des motoneigistes ont été mis à contribution pour sauver les automobilistes prisonniers de leur véhicule.

« On a 10 camions semi-remorques, dont certains ont pris feu près du kilomètre 4,5, et on parle d’au moins trois blessés graves », explique M. Allard.

Circulation difficile à Montréal

La Société de transport de Montréal (STM) signalait avant l'aube qu'environ 200 autobus étaient embourbés dans la neige, incapables de circuler. Or, la STM ne dispose que de 7 remorqueuses pour les sortir du pétrin.

Par ailleurs, plus de 100 chauffeurs ont jusqu'ici été incapables de se rendre au travail, ce qui réduit d'autant le nombre d'autobus en mesure de prendre la route.

La STM rappelle cependant qu'elle a malgré tout 1300 autobus sur les routes et que le métro fonctionne normalement.

L'Agence métropolitaine de transport (ATM) est elle aussi aux prises avec un manque de personnel. Au moins un train en partance pour Montréal a dû rester en gare mercredi matin, à Vaudreuil-Dorion, pour cette raison. D'autres départs risquent d'être perturbés.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué qu’il allait augmenter le nombre d’agents en poste à l’heure de pointe du matin, et faire une analyse constante de l’état de la situation tout au long de la journée. Le SPVM recommande aux gens de limiter leurs déplacements, car l’état des routes rend ceux-ci extrêmement difficiles.

L’Université de Montréal a suspendu ses cours et demande « aux membres du personnel et aux étudiants d'éviter de se rendre sur les différents campus de Montréal, de Saint-Hyacinthe, de Laval et de Trois-Rivières, sauf pour assurer les activités essentielles ». Le campus de Montréal reste ouvert, mais les accès seront pour la plupart fermés.

Les activités d'enseignement et toutes les autres activités prévues aujourd'hui sont aussi suspendues à l'UQAM.

Considérant la situation, le maire Denis Coderre invite les gens à rester chez eux.

Il promet d’être patient à l’endroit des automobilistes dont la voiture, stationnée, est coincée sous la neige.