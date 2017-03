Plus de 200 autobus de la STM paralysés à Montréal

ADVERTISEMENT

Selon la Société de transport de Montréal, plus de 200 autobus sont coincés sur les routes et les rues de la métropole en raison des accumulations de neige trop importantes et des mauvaises conditions routières.

Une centaine de chauffeurs n'ont pu entrer au travail.

Le maire de Montréal demande aux citoyens de rester chez eux ou de limiter les déplacements au minimum.

Cette vidéo qui circule sur Facebook illustre bien les difficultés que connaissent les autobus et leurs usagers: