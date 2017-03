Mordus d'«Au secours de Béatrice», voyez la finale en primeur

ADVERTISEMENT

L’avant-dernier épisode d’Au secours de Béatrice est présenté ce soir, mercredi 15 mars, à 20h, à TVA.

Or, les téléspectateurs pressés de voir la finale de la saison n’auront pas à attendre une semaine pour se contenter, puisque la dernière heure du printemps de la série de Francine Tougas sera disponible en primeur sur le site web de TVA, à compter d’aujourd’hui même, à 21h. Elle sera ensuite diffusée à la télévision le mercredi 22 mars, dans sa case-horaire habituelle.

Alors qu’on célébrera ce soir le remariage de Christophe (Robert Lalonde) et Isabelle (Marie-France Lambert), Béatrice (Sophie Lorain) et Benoît (Gabriel Sabourin) se rapprocheront un peu, et Gin (Linda Sorgini) remettra en question son départ pour Haïti. Dans l’épisode suivant, Béatrice réalisera l’emprise que Louis Leblanc (Jean Maheux) a pu avoir sur elle et ses proches, et composera dans la même vague avec quelques inquiétudes envers Zacharie (Levi Doré). Mais Benoît sera encore à ses côtés, et qui sait, notre héroïne atteindra-t-elle peut-être une forme de sérénité.

Au secours de Béatrice se poursuivra l’automne prochain pour une quatrième année. Le Huffington Post Québec vous offrait récemment une entrevue avec Vincent Graton, qui a récemment joué les «méchants» dans le téléroman.