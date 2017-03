Vous avez toujours rêvé d'avoir un poney? Vous pourriez en adopter un!

ADVERTISEMENT

Pourquoi avoir un animal de compagnie quand on peut avoir un poney? La SPCA de Montréal et le refuge Galahad vous proposent d’adopter l’un des sept poneys qui ont échappé à l’abattoir en octobre dernier.

Mais vous ne pourrez bien évidemment pas les garder dans votre cour arrière sans protection particulière. Et non, ils ne mangent pas de la bouffe à chien. Certaines restrictions ont été imposées pour assurer leur bien-être.

L’adoptant devra respecter les « conditions et exigences d’infrastructure, d’expérience et d’inspection par un agent d’approbation de l’association mandaté à cette fin » et des efforts sont mis pour empêcher que les animaux soient revendus ou abattus. Et un poney coûtera 120$.

Pour savoir comment être admissible, consultez le site du refuge Galahad chapeauté par l’Association québécoise de protection des chevaux.

