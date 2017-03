Un juge fédéral d'Hawaï bloque la nouvelle version du décret migratoire Trump

ADVERTISEMENT

Un juge fédéral de Hawaï a ordonné mercredi la suspension temporaire de la nouvelle mouture du décret anti-immigration de Donald Trump, sur l'ensemble du territoire américain, infligeant un nouveau revers judiciaire au président américain Donald Trump.

Le juge Derrick Watson a estimé, quelques heures seulement avant son entrée en vigueur, que la version révisée du décret migratoire comporte le risque "probable" de créer un "préjudice irréparable".

Le juge s'appuie notamment sur plusieurs déclarations de Donald Trump à l'égard des musulmans, notamment pendant sa campagne électorale, pour avancer que le décret comporte "des preuves significatives et non réfutées d'animosité religieuse".

C'est le troisième fois que cette mesure destinée à bloquer l'entrée aux Etats-Unis de ressortissants de certains pays musulmans fait l'objet d'un suspension par la justice fédérale.

La Maison Blanche avait promulgué la semaine dernière une version révisée de ce décret très controversé en limitant l'interdiction d'entrée aux Etats-Unis aux voyageurs de six pays musulmans au lieu de sept (Iran, Syrie, Yémen, Somalie, Libye, Soudan) ainsi que de tous les réfugiés. Les ressortissants d'Irak et les détenteurs de permis de résidence ("cartes vertes") et de visas n'étaient plus concernés.

Le nouveau texte était censé être juridiquement plus solide que la première version du décret qui avait été suspendue successivement par un juge fédéral de l'Etat de Washington (nord-ouest) et par une cour d'appel de San Francisco le 9 février. Il devait entrer en application jeudi.

L'administration de Donald Trump a défendu un texte "vital" pour la sécurité nationale, face à des menaces ne cessant selon elle d'évoluer.

