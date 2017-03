ADVERTISEMENT

Le premier ministre Justin Trudeau sera à New York, mercredi, pour assister à une comédie musicale sur Broadway qui relate l'histoire des Terre-Neuviens qui avaient ouvert leurs portes à des milliers de passagers américains coincés dans la ville de Gander le 11 septembre 2001, alors que l'espace aérien américain était fermé.

Plus de 200 vols avaient été déroutés au Canada dans la foulée des attentats meurtriers du 11 septembre. L'aéroport peu fréquenté de Gander avait accueilli 38 vols, devenant subitement le deuxième plus utilisé au pays. Quelque 6600 passagers étaient alors arrivés sans crier gare dans la petite municipalité de 10 000 habitants.

Les Canadiens s'étaient occupés des passagers pendant plusieurs jours et les Américains disent avoir été témoins de l'énorme gentillesse de leurs voisins du Nord.

Cette histoire est racontée dans la comédie musicale "Come From Away", qui a été saluée par la critique. La pièce a été présentée pour la première fois dimanche au théâtre Gerald Schoenfeld.

La porte-parole du premier ministre, Andrée-Lyne Hallé, a affirmé mardi que M. Trudeau et sa femme avaient hâte de montrer aux New-Yorkais "le Canada à son meilleur".

"Nous saisissons l'occasion de souligner comment nous sommes là les uns pour les autres dans les moments difficiles", a-t-elle déclaré.

À l'époque, l'équipage des avions avait rapidement rempli les hôtels de la ville, forçant les passagers à rester dans des écoles, des casernes de pompiers et des églises. L'armée canadienne avait fourni 5000 lits, tandis que des magasins avaient offert des couvertures, des machines à café et des barbecues.

Les passagers, qui n'avaient pas pu accéder à leurs bagages, ont bénéficié de l'aide des habitants de la région. Ils avaient reçu des vêtements, avaient pu utiliser les douches et emprunter des jouets, puis ils avaient réussi à appeler leurs proches sans payer de frais interurbains. Lorsque tous les avions s'étaient posés et que les autres s'étaient dirigés vers l'Europe, les contrôleurs aériens de Gander étaient devenus cuisiniers pendant trois jours.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter