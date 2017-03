Selon Ani Kalayjian, professeur de psychologie clinique à la Columbia University, le blues de l'hiver est empiré par le réveil. C'est pourquoi il faudrait ouvrir ses rideaux pour être exposé le plus possible à la lumière naturelle quand on émerge.

Quand on fait du sport, le cerveau travaille dur pour se surpasser et laisser de côté ce qui nous tracasse, en disant au corps de se battre. On libère alors des endorphines, ce qui nous rend un peu plus heureux et même euphorique. Selon une étude publiée dans la revue American College of Sports Medicine Journal en 2013, il paraît que pour certains, faire du sport c'est un peu comme suivre une psychothérapie ou prendre des antidépresseurs.