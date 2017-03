ADVERTISEMENT

Messieurs, si vous essayez d’attirer l’attention de la gent féminine, sachez qu’il y a quelques trucs qu’il faut éviter. Mais vraiment!

Plusieurs femmes ont partagé sur le réseau Reddit les choses que les hommes pensent qui sont attirantes, mais qui, en vérité, les rendent repoussants.

Des vantardises à propos de votre salaire à l’abus de gel dans les cheveux, découvrez sous cette galerie les trucs que les mecs doivent cesser de faire illico.

« Pilosité faciale trop complexe + trop de gel dans les cheveux + beaucoup de bijoux. C’est trop »

- JesusListensToSlayer

____________________________________________

« Les gars qui pensent que les filles veulent entendre parler de leurs expériences sexuelles »

- FleurDeLysse

____________________________________________

« Ce n’est pas tous les hommes qui le font, bien sûr, mais ceux qui font des allusions sexuelles au premier abord. Ma question est : pourquoi? Est-ce que certaines femmes pensent que c’est un gentil compliment ou pensent-elles que c’est drôle? Personnellement, je trouve ça plutôt bizarre. »

- karly-chan

____________________________________________

« Parler de la façon dont vous et vos copains pourriez totalement avoir le dessus sur les autres gars dans le bar, qui font leurs petites affaires tranquille sans se soucier des autres. Il y a un certain type de gars qui boit quelques verres et pense que c’est vraiment impressionnant de montrer quel genre de trous du cul ils sont »

- cassiedoesreddit

____________________________________________

« Utiliser le ‘t-shirt à moitié remonté pour vous montrer mes abs’ comme photo sur Tinder. La première chose qui me vient en tête c’est : ‘Il doit être douche’ et je swipe à gauche aussitôt. »

- Pandabear811

____________________________________________

« Les gars qui font semblant (ou pire qui ne font pas semblant) de ne pas savoir cuisiner même les plats les plus simples ou ne pas savoir nettoyer leur résidence parce qu’ils pensent que les femmes aiment prendre soin d’eux comme si on était leur maman. »

- iamlunasol

____________________________________________

« Se vanter à propos de leur salaire. Si tu aimes ton boulot, c’est bien, mais je ne veux pas savoir combien tu fais. Je ne suis pas impressionné par ça, et le fait de se vanter de ça me refroidit complètement. Je sens comme si tu essayais de m’acheter. »

- livercookies

____________________________________________

« Les photos inopinées de votre pénis. Nooon merci. »

- Paisley_hippo

____________________________________________

« Prendre des décisions à ma place. Ok, c’est bien quand c’est pour quelque chose sans importance (comme le choix du restaurant), mais si c’est constamment et un jeu de pouvoir au point où mon ‘non’ n’est pas vraiment pris en considération, il y a un problème.»

- candlewaxrabbit

____________________________________________

« Les taquineries mesquines ou les mecs qui se moquent exagérément d’une femme en qui ils sont intéressés, ça ne fait pas bonne impression »

- FayeHasCatHands

____________________________________________

« Entendre parler de vos exs. Drapeau rouge en bonus quand elles sont toutes folles, selon l’homme. Toutes. Je me demande qu’est-ce qu’elles ont en commun. »

- AnnOnimiss

____________________________________________

« Rabaisser toutes les autres femmes pour me complimenter. ‘Elle est trop maigre et ses seins sont définitivement faux. J’aime les femmes bien proportionnées comme toi’. Ça me rappelle : ‘Tu n’es pas comme les autres filles’. C’est un tue-l’amour d’entendre un gars juger une totale étrangère. Dis-moi seulement que j’ai un beau visage. Ça, ça aurait marché. »

- AutumnDescent

____________________________________________

« Dire constamment qu’il est un ‘gentil garçon’ . »

- turtle_xxx

____________________________________________

« Mettre votre bras autour de moi - ou me toucher de quelconque façon – alors que tu viens de me rencontrer. Mets les freins et analyse la situation, s’il vous plaît. Ce n’est pas parce qu’on est dans un bar que ça te donne accès à mon corps.»

- kirayaykimura

____________________________________________

