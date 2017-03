ADVERTISEMENT

On adore TOUT du renouvellement des vœux de Coeur de pirate et Alex Peyrat! On se souvient que la chanteuse s’était mariée en «secret» il y a quelques mois. C’est le site JuneBugWeddings qui a publié les photos de cette mémorable réception.

Blancheur immaculée, feuilles de plantes tropicales, lumières suspendues et lampes en macramé : la réception avait tout d’un rêve Pinterest! C’est au Studio Éloi, dans le Mile-End, que l’évènement s’est déroulé.

On peut tout de suite voir que Béatrice et Alex filent le parfait bonheur en cette journée et l’émotion a été parfaitement saisie en photos.

C’est la fabuleuse Bianca Desjardins qui a immortalisé tous les moments clés de la réception et on doit le dire : elle a l’œil! La talentueuse photographe avait d’ailleurs été l’un des «Girl Crush» de nos amis chez Ton Barbier! Vous pouvez voir plus de son travail en cliquant ici.

Et que dire de la mise en beauté de la magnifique Béatrice?

C’est la compagnie Raisonnable qui s’est assurée de la bonne organisation de l’évènement. Un nom à retenir pour celles et ceux qui planifieront leur grand jour dans les années à venir!

Découvrez les photos du mariage de Coeur de pirate et Alex Peyrat dans la galerie ci-dessous :

