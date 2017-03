Caiaimage/Tom Merton via Getty Images

Le professeur et chercheur de l'Université de Montréal, Sébastien Sauvé, a découvert la présence d'atrazine, un des pesticides les plus dangereux utilisés au pays, dans des échantillons d'eau potable de Montréal et de Toronto.

Les concentrations observées sont supérieures à celles permises par les normes européennes, rapporte Équiterre.

L'atrazine est notamment reconnue comme un agent « perturbateur endocrinien, auquel les foetus et enfants sont plus vulnérables en raison de l'influence du système endocrinien sur leur développement », souligne le groupe environnemental.

