Exposition Mode Expo 67: un moment historique pour la mode à redécouvrir au musée McCord

C’est la première fois qu’Expo 67 - qui a enregistré plus de 50 millions de visites - est abordée sous le thème de la mode, à partir d’une idée originale du Musée McCord. L'expo se tient du 17 mars au 1er octobre 2017 au musée McCord dans le cadre du 375e anniversaire de la ville de Montréal.

Au cœur de l’effervescence des années soixante, Expo voulait exprimer l’optimisme face à l’avenir, la créativité et la modernité en mouvement dans tous les domaines, notamment l’art, l’architecture, la technologie et le design. Un message qui est alors très bien perçu par le milieu de la mode. Jeunes designers et manufacturiers saisissent cette occasion pour multiplier les projets et profiter ainsi de cette vitrine exceptionnelle pour se distinguer et se faire connaître sur le plan international.

Au coeur de l'exposition Mode Expo 67

L’exposition réunit plus de 60 costumes, des uniformes d’hôtesses de différents pavillons, des vêtements griffés de designers québécois et une gamme de produits issus de tous les secteurs de la mode canadienne, dont des chapeaux, gants, parapluies, sacs et bijoux, de même que de la fourrure. Les différentes zones de l’exposition sont également appuyées par la présentation de croquis, de photographies, de vidéos d’archives, et de divers documents. Pour l’occasion, des témoignages de créateurs de l’époque ont été spécialement recueillis.

L’exposition propose un saut dans l’univers d’Expo 67 en évoquant l’ambiance bouillonnante de ce moment de la mode à Montréal. Elle est conçue et organisée par le Musée McCord, sous la direction de Suzanne Sauvage, directrice et chef de la direction du Musée McCord, et de Cynthia Cooper, chef, Collections et recherche et conservatrice, Costume et textiles, au Musée McCord, et commissaire de l’exposition.





