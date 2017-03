ADVERTISEMENT

Une semaine avant l'arrivée officielle du printemps, une importante tempête de neige s'apprête à balayer le sud du Québec et l'Atlantique, après l'Ontario.

Baptisée Stella par nos voisins du sud, la tempête fera son entrée au Québec par l’Estrie, en provenance des États-Unis, un peu avant midi. Elle soufflera successivement sur les régions de Montréal, de la Beauce et de l’Est-du-Québec avant de prendre la direction de l’Atlantique.

Les chutes de neige se poursuivront jusqu'à mercredi matin.

La tempête laissera de 30 à 50 cm de neige sur l’Estrie et la Beauce alors qu’il tombera de 15 à 25 cm de neige sur la Rive-Sud de la vallée du Saint-Laurent. La grande région de Montréal recevra, quant à elle, un peu plus de 20 cm pendant qu’il tombera quelque 40 cm de neige sur Québec.

Les vents qui souffleront à des vitesses de 30 à 60 km/h rendront les conditions routières difficiles notamment pour l’heure de pointe du retour à la maison.

Plusieurs commissions scolaires ont décidé de fermer leurs portes de manière préventive en prévision des fortes chutes de neige prévues pour l’après-midi.

Dans les Maritimes, les prévisions sont de 20 à 30 centimètres d’accumulation. La neige devrait se changer en pluie sur les secteurs de l’extrême sud du Nouveau-Brunswick au cours de la nuit de mardi à mercredi.

La région de Toronto devait recevoir dès la nuit une bordée de 10 à 20 centimètres.

Prudence sur les routes

Environnement Canada a lancé des avertissements de vents violents et de poudrerie pour toutes ces régions.

Environnement Canada recommande de limiter tout déplacement non essentiel, car la visibilité risque d’être réduite, voire nulle. Des fermetures de route sont même à prévoir.

Le soleil sera de retour jeudi, et il faudra attendre la fin de la semaine pour retrouver les normales de saison.

La tempête de l’année aux États-Unis

La tempête qui a commencé à souffler sur la côte Est est le résultat de la fusion de deux systèmes dépressionnaires en provenance du Sud du continent nord-américain, l’un des Grandes Plaines américaines et l’autre du golfe du Mexique.

La tempête Stella a commencé à balayer la côte Est américaine et elle pourrait y laisser jusqu’à 60 cm de neige sur New York. Les autres régions recevront de 30 à 50 cm de neige. La neige sera soufflée par des vents pouvant atteindre jusqu’à 100 km/h. Un avertissement de blizzard a d’ailleurs été émis et plus de 7600 vols ont déjà été annulés dans les aéroports de Chicago, Philadelphie, New York et Boston.

La tempête affecte déjà quelque 31 millions d’Américains, dont tous les écoliers qui se trouvent sur la trajectoire de Stella à qui on a donné congé pour la journée.

