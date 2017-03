Ça vous est déjà arrivé de vous blesser en enlevant une ampoule brisée d'une lampe? Pas de panique: la prochaine fois que vous avez affaire à ce genre de situation, pressez une pomme de terre dans le bulbe cassé. Votre main est ainsi protégée du verre brisée, et vous pouvez utiliser la pomme de terre pour dévisser le bulbe. Une fois l'opération terminée, n'oubliez pas de jeter la patate.

Vous pouvez utiliser une pomme de terre pour faire votre propre étampe. Coupez-la en deux et creusez la fome désirée. Puis trempez-la dans de la peinture ou de l'encre: vous pouvez ainsi décorer n'importe quelle surface! C'est très simple à faire et vous permet de créer des formes texturées, et offre aux enfants la possibilité de s'amuser à peu de frais.