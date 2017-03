ADVERTISEMENT

« Tous les établissements, les services de garde, les garderies et les bureaux de la CSDM sont fermés pour les élèves et le personnel, à l'exception du personnel d'urgence requis », annonce la Commission scolaire de Montréal sur son site Internet. Les écoles des commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys, Pointe-de-l'Île, English Montreal et Lester B. Pearson fermeront également leurs portes demain.

