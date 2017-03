La 20e saison de Danse Danse sera éclectique

ADVERTISEMENT

La 20e édition de Danse Danse regorge de pépites pour sa saison 2017-2018. Parmi les 15 spectacles de sa programmation dévoilée mardi, un hommage remarqué au regretté Leonard Cohen proposé par les Ballets de jazz de Montréal.





Prévue en décembre 2017, la production Danse Me a déjà été annoncée en février dernier. Cette création des Ballets de jazz de Montréal fera revivre le répertoire de Leonard Cohen à travers des chorégraphies signées d’Annabelle Lopez Ochoa.

En attendant, c’est la compagnie Marie Chouinard qui ouvrira le bal de la saison avec deux propositions originales: Le Cri du monde jumelé à Soft virtuosity, still humid, on the edge, et ensuite Jérôme Bosch: le Jardin des délices, oeuvre manifeste célébrant le 500e anniversaire de la mort du peintre néerlandais.

En clôture la troupe vancouvéroise Dancers of Damelahamid entraînera le public à la découverte des danses autochtones dans une chorégraphie multimédia signée Margaret Grenier et intitulée Flicker.





Entre l’ouverture et la clôture, Danse Danse proposera un menu riche et varié. Pour la première fois au Canada, Lin Dance Theatre de Taïwan proposera The Eternal Tides, une poésie dansée et inspirée par les rituels religieux et les rites locaux célébrant le rythme de la nature.

De retour à Montréal, Sutra du Britannique Sidi Larbi Cherkaoui qui avait profondément marqué l’imaginaire des spectateurs en 2009 avec ses 19 moines bouddhistes maîtres de kung-fu, 5 musiciens et… 21 boîtes en bois. Avec Again, la Norvégienne Ina Christel Johannessen offrira une véritable partition visuelle à forte puissance d’évocation.

Détails sur la programmation: dansedanse.ca