À défaut d'être satisfaits du travail de Donald Trump à la tête du pays, les internautes opposés au nouveau président américain savent qu'ils peuvent au moins compter sur sa conseillère pour les distraire un peu.

Brièvement mise à l'écart des plateaux de télévision à la suite de plusieurs faux pas face aux caméras, Kellyanne Conway est revenue ce lundi 13 mars sous les projecteurs et n'a -une fois encore- pas manqué de se prendre les pieds dans le tapis.

Après avoir inventé le concept des "faits alternatifs", imaginé le "massacre de Bowling Green", vanté les produits d'Ivanka Trump en direct, s'être installée les pieds sur le canapé du Bureau ovale, Kellyanne Conway a assuré lundi que "les micro-ondes se transforment en caméras espionnes".

"Tout ce que je peux dire c'est qu'il y a de nombreux moyens d'espionner. On peut mettre quelqu'un sous surveillance grâce à son téléphone, sa télévision, il y a plein de façons de faire. Les micro-ondes se transforment en caméras", l'a-t-on entendu dire quand elle était interrogée sur le fait que Donald Trump est persuadé que Barack Obama l'a mis sur écoute pendant la présidentielle.

Les fours à micro-ondes n'étant équipés ni de caméra ni de micro, et encore moins de connection à Internet pour transmettre des informations, les internautes ont a nouveau sauté sur l'occasion pour se moquer du ridicule de cette sortie de Kellyanne Conway, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

"Kellyanne Conway a peut-être découvert quelque chose".

"J'EN ÉTAIS SÛR !"

"Je ne pouvais pas m'en empêcher".

Hey #KellyanneConway, I've got something to help you with those treacherous microwaves: pic.twitter.com/yQTq28SObd

— tay (@SensiblySecular) 13 mars 2017

"Hey Kellyanne Conway, je t'ai trouvé quelque chose pour te protéger de ces traitres de micro-ondes".

"Dans le micro-ondes, Barack... LE MICRO-ONDES".

Breaking: Authorities find the murder weapon used in the Bowling Green Massacre! #kellyanneMicrowave pic.twitter.com/n0xt9ktfn5 — Nathaniel Spuewell (@natespuewell) 14 mars 2017

"BREAKING NEWS: les autorités ont découvert l'arme du crime utilisée pour le massacre de Bowling Green"

#KellyanneConway the microwave is the leader but these guys are pretty clever too. Be vigilant. pic.twitter.com/eKwfWZOglH

— Mrs. Brown (@MrsBrow60210191) 13 mars 2017

"Kellyanne Conway, les micro-ondes sont les meilleurs mais eux aussi sont assez malins. Soyez vigilante".

"Le petit déjeuner de Kellyanne Conway"

.@KellyannePolls claims "microwaves that turn into cameras" may have spied on Trump. I want her to be drug tested https://t.co/hc5JEaSnvv

— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 13 mars 2017

"Kellyanne Conway assure que des 'micro-ondes qui se transforment en caméras' auraient espionné Trump. Je demande à ce qu'on lui fasse une prise de sang pour savoir si elle se drogue".

"Bienvenue dans les cauchemars de Kellyanne Conway"

#KellyanneConway



I thought the whole microwaves spying on us was bunk till I caught my stove & microwave battling it out this morning... pic.twitter.com/NzzdsVBW3X

— The Anti-Trump (@IMPL0RABLE) 13 mars 2017

"Je pensais que toute cette histoire de micro-ondes qui nous espionnaient était fausse jusqu'à ce que je vois ma cuisinière et mon micro-onde se battre ce matin..."

"Maintenant je peux dormir tranquille"