La neige et le froid qui frappent le Québec depuis quelques jours nous dépriment tous. Heureusement, pour oublier que l’hiver est loin d’être terminé, le restaurant Ferreira propose une nouvelle soirée où le vin « pas cher » est à l’honneur.

Du 14 mars au 6 juin, l’établissement de gastronomie portugaise de Montréal vous propose sa soirée « Wine Night », une bonne occasion pour boire une bouteille de vin à moitié prix, tous les mardis soirs.

Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir plusieurs vins offerts dans une vaste sélection.

Chaque semaine, une rotation des produits proposés se fera pour donner la chance à tous de goûter le plus de bouteilles possible.

« Le but est surtout d’attirer une autre clientèle, attirer ces jeunes professionnels qui aiment se faire plaisir avec un bon repas qui soit abordable, explique Sandra Ferreira, fille du restaurateur Carlos Ferreira et directrice des opérations pour le Groupe Ferreira. En offrant du vin à moitié prix, on offre une expérience complète et très intéressante. »

Ajoutez à cette offre un plateau de délicieux fruits de mer et vous vous sentirez très loin de l’hiver qui perdure.

Il est probablement mieux de réserver votre place.

