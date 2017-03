Le dhal, la meilleure option exotique pour manger des légumineuses

Pour 12 nems Préparation : 1 h • Cuisson : 5 min 130 g de vermicelles de riz, 1 oignon doux, 5 champignons noirs séchés, 200 g de pousses de soja, 1 grosse carotte, 500 g de chair de porc hachée, La sauce : 8 c. à s. de nuoc-mâm, 8 c. à s. d’eau, 2 c. à s. de sucre en poudre, 2 c. à s. de vinaigre de riz, 1 gousse d’ail hachée, 1 petit piment ciselé 1 oeuf, 2 c. à s. de nuoc-mâm, 22 grandes feuilles de riz, quelques feuilles de salade et de menthe, huile de friture Trempez les vermicelles 20 min dans un saladier d’eau tiède, puis égouttez-les, pressez-les et découpez-les en petits morceaux avec des ciseaux. Épluchez et hachez l’oignon. Faites tremper les champignons dans un récipient d’eau tiède, puis faites-les cuire quelques minutes dans une casserole d’eau bouillante. Égouttez-les et hachez-les. Ébouillantez 1 min les pousses de soja, puis réservez. Épluchez et râpez la carotte. Dans un saladier, mélangez énergiquement à la main la chair de porc avec les pousses de soja, la carotte, les champignons, les vermicelles, l’oeuf et le nuoc-mâm. Disposez une grosse cuillerée de farce sur une feuille de riz préalablement ramollie 3 ou 4 min entre deux couches d’un torchon gorgé d’eau tiède. Rabattez les côtés vers le centre, sur la garniture, puis roulez le tout en serrant bien. Répétez l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. Réservez les rouleaux et laissez-les sécher 20 min à température ambiante. Mélangez tous les ingrédients de la sauce dans un récipient et réservez. Plongez les nems quatre par quatre dans un bain d’huile chaude et faites-les frire de 8 à 10 min, en les remuant sans cesse. Dégustez les nems bien chauds et croustillants, chacun enroulé dans une feuille de salade avec de la menthe fraîche, puis trempé dans la sauce.

Préparation : 30 min • Marinade : 1 h • Cuisson : 5 min La sauce : 2 c. à s. de nuoc-mâm, 2 c. à s. de jus de citron, 1 c. à s. de sucre en poudre, 4 c. à s. d’eau tiède La garniture : 1 botte de coriandre, 1 botte de basilic asiatique, ½ laitue, 1 carotte, 6 nems (voir p. 34), 200 g de vermicelles de riz, 1 petit concombre, 200 g de pousses de soja, 1 c. à s. de vinaigre d’alcool, 2 c. à s. de cacahuètes La marinade : 1 oignon, 1 tige de citronnelle, 500 g de boeuf maigre et tendre à poêler (poire, rumsteck, filet, faux-filet), 2 c. à s. de nuoc-mâm, 4 c. à s. d’huile d’arachide Pelez l’oignon et la citronnelle, puis hachezles. Taillez la viande en lamelles et faites-lesmariner 1 h avec l’oignon, la citronnelle, le nuoc-mâm et l’huile d’arachide. Préparez la garniture. Préchauffez le four à 170 °C (th. 5-6). Lavez, séchez, puis émincez les herbes et la salade. Pelez la carotte et râpez-la. Lavez et ébouillantez les pousses de soja, rafraîchissez-les et réservez-les. Lavez, évidez et émincez le concombre et réservez-le. Enfournez les nems 20 min pour les colorer. Coupez-les en petits morceaux et réservez-les au chaud. Portez une grande casserole d’eau à ébullition. Plongez-y les vermicelles avec le vinaigre d’alcool afin de les garder bien blancs. Laissez-les cuire de 8 à 10 min en remuant, puis rincez-les sous l’eau froide pour éviter qu’ils ne collent. Répartissez les vermicelles, les herbes, la carotte et la salade dans 4 grands bols. Saisissez le boeuf avec la marinade dans un wok brûlant, puis laissez cuire 5 min à feu vif. Répartissez la viande chaude et les morceaux de nems dans les bols, arrosez de nuocmâm,recouvrez de cacahuètes concassées et dégustez avec la sauce.

Riz , boeuf et légumes à la coréenne • pour 4 personnes Préparation : 35 min • Marinade : 45 min • Cuisson : 20 min 20 g de gingembre, 2 carottes, 3 gousses d’ail, 1 oignon doux, 1 courgette, 400 g de viande de boeuf maigre à poêler (rumsteck, poire, filet), 4 c. à s. de sauce soja coréenne ou japonaise, 1 c. à s. de sucre en poudre, 6 c. à s. d’huile de sésame, 20 g de pousses d’épinard, 100 g de pousses de soja, 100 g de haricots verts, 2 c. à c. de graines de sésame grillées, 2 c. à s. d’huile d’arachide, 150 g de pousses de bambou, 500 g de riz cuit au rice cooker, 4 oeufs, 2 c. à s. de sauce piquante coréenne (gochujang) Pelez le gingembre, les carottes, l’ail et l’oignon. Râpez le gingembre et les carottes. Hachez l’ail et émincez l’oignon. Équeutez et émincez la courgette. Taillez la viande en fines lamelles et faites-la mariner 45 min au frais avec la sauce soja, le sucre, 2 c. à s. d’huile de sésame, l’ail et le gingembre. Faites cuire les légumes séparément dans de l’eau bouillante salée. Comptez 1 min pour les épinards, 2 min pour les pousses de soja, 5 min pour les haricots verts et 4 min pour la courgette. Assaisonnez chaque légume avec un peu d’huile et de graines de sésame. Chauffez la moitié de l’huile d’arachide dans une poêle. Saisissez les carottes et les pousses de bambou. Laissez cuire 2 min et gardez au chaud. Dans la même poêle, chauffez le reste de l’huile d’arachide. Saisissez l’oignon 2 min, puis la viande et sa marinade 5 min en remuant. Répartissez le riz chaud, les légumes et la viande dans 4 bols. Faites cuire les oeufs sur le plat, puis disposez-les sur les ingrédients précédents. Parsemez de graines de sésame et assaisonnez avec la sauce piquante et l’huile de sésame restante.

Pour 4-6 personnes • Préparation : 1 h • Cuisson : 1 h La sauce au gingembre : 50 g de gingembre, 1 c. à s. d’huile d’arachide, 1 oignon nouveau avec ses tiges La sauce au piment : 2 c. à s. de sauce au piment, ½ c. à c. de sucre en poudre, le jus de 2 citrons verts Le riz : 500 g de riz parfumé, 1 c. à c. de graisse d’oie, 2 gousses d’ail, 1 petit oignon doux, 20 g de gingembre 2 gousses d’ail, 30 g de gingembre, 1 poulet bien gras, 4 c. à s. de sauce soja, 2 c. à c. d’huile de sésame, 1 botte de coriandre Écrasez les gousses d’ail avec la peau. Versez 2 l d’eau dans une marmite. Ajoutez le gingembre émincé en tranches fines et l’ail, puis portez à ébullition. Nettoyez le poulet sous un filet d’eau froide en grattant la peau avec la pointe d’un couteau. Retirez le gras situé autour du croupion et réservez-le. Plongez le poulet dans l’eau bouillante et faites-le cuire 30 min à feu doux. Stoppez le feu, couvrez la marmite et laissez le poulet finir de cuire ainsi pendant environ 30 min. Pendant ce temps, lavez plusieurs fois le riz jusqu’à ce que l’eau soit claire, puis étalez-le sur un torchon pour le sécher. Faites fondre la graisse d’oie et la graisse du poulet dans un wok. Ajoutez l’ail, l’oignon et le gingembre pelés et hachés. Laissez cuire 5 min à feu doux sans coloration, en remuant régulièrement. Ajoutez le riz, mélangez et laissez cuire jusqu’à ce que les grains deviennent translucides. Mouillez avec 65 cl de bouillon de cuisson du poulet et couvrez. Portez à ébullition, puis baissez le feu au minimum et laissez cuire de 8 à 10 min. Stoppez le feu et attendez 5 min avant de retirer le couvercle. Égouttez le poulet. Badigeonnez-le de sauce soja et d’huile de sésame. Lavez, équeutez et séchez la coriandre. Préparez les sauces en mixant respectivement tous les ingrédients qui les composent. Découpez le poulet et dressez les morceaux sur un grand plat. Recouvrez de feuilles de coriandre et dégustez avec le riz bien chaud, le bouillon servi dans des bols et les sauces dans des soucoupes.

Préparation : 40 min • Repos : 1 nuit • Cuisson : 1 h 20 50 g de haricots mungo jaunes 250 g de farine de riz gluant 50 g de sucre en poudre 20 cl d’eau chaude 30 g de sucre glace 40 g de noix de coco râpée 100 g pour la finition Trempez les haricots dans un bol d’eau pendant toute une nuit. Le lendemain, égouttez-les dans une casserole, puis recouvrez d’eau froide jusqu’à 5 cm au-dessus de leur niveau. Portez à ébullition et laissez cuire 1 h à feu doux. Mélangez la farine dans un saladier avec le sucre et l’eau. Pétrissez à la main jusqu’à obtention d’une pâte souple et maniable. Égouttez les haricots, puis mixez les avec le sucre glace et la noix de coco. Laissez refroidir puis formez des boules d’environ 1,5 cm de diamètre. Découpez la pâte en petits morceaux de 10 g environ. Formez des boules, puis étalez-les en disques. Enveloppez chaque boule de farce d’un disque de pâte et formez de jolies boules à nouveau. Faites cuire les boules coco 20 min à la vapeur, puis roulez-les encore chaudes dans la noix de coco râpée. Dégustez-les le jour même en les réchauffant légèrement au four à micro-ondes.