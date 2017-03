ADVERTISEMENT

Les rues du centre-ville de Montréal seront envahies de farfadets et de trèfles à quatre feuilles, ce dimanche 19 mars, à l'occasion du 194e défilé de la Saint-Patrick.

Dès midi, 3 000 figurants, 110 groupes, 15 chars allégoriques et 15 fanfares du Québec et de l'Ontario se mettront en branle à l'angle des rues Fort et Sainte-Catherine Ouest. Le coloré cortège se rendra ensuite gaiement jusqu'au Square Phillips, où il est attendu vers 16h.

Cette année, le maire Denis Coderre - qui fera office de Grand Marshal du défilé - promet une fête encore plus animée qu'à l'habitude, à l'occasion du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

Les Sociétés irlandaises unies de Montréal ont reçu un montant total de 95 000$ pour l'organisation de la parade de cette année, soit 65 000$ de plus que lors des années précédentes.

L'organisme promet des efforts supplémentaires pour rappeler la présence des Premières Nations et des quatre peuples fondateurs de Montréal (les Français, les Anglais, les Écossais et les Irlandais) en créant une série de personnages géants pour l'occasion.

Ne reste plus qu'à espérer que la météo ne vienne pas gâcher la fête. Environnement Canada prévoit heureusement du temps doux, avec possibilité de faibles averses de neige.