«Le Bloc québécois, ce n'est pas un dinosaure, c'est un phénix» - Martine Ouellet

ADVERTISEMENT

Constatant son élection maintenant inévitable à titre de chef du Bloc québécois, la députée québécoise de Vachon, Martine Ouellet, s'est présentée tout sourire, mardi, devant les journalistes de l'Assemblée nationale, pour affirmer sa volonté de devenir « la représentante de l'ensemble des indépendantistes » à la Chambre des communes.

« Selon toute probabilité, si la tendance se maintient, je serai élue par acclamation chef du Bloc québécois en fin d'après-midi », a-t-elle souligné d'entrée de jeu, en référence au désistement annoncé quelques heures plus tôt du seul autre candidat déclaré dans cette course, Félix Pinel.

L'ex-ministre des Ressources naturelles du gouvernement Marois dit être « très heureuse » de ce dénouement, qui lui permet de joindre les rangs d'un parti « fort, plein d'énergie et d'enthousiasme », représenté par dix députés « brillants, dynamiques et engagés »

« Ce parti-là rayonne par son audace, par sa volonté de faire des choses », a-t-elle ajouté, avant de déplorer ultérieurement qu'il soit « sous-estimé ». « Le Bloc québécois, ce n'est pas un dinosaure, c'est un phénix », a-t-elle soutenu, en référence à cet oiseau capable, selon la légende, de renaître de ses cendres.

Martine Ouellet dit être d'avis que « la meilleure place pour préparer la souveraineté est à Ottawa », même si un éventuel référendum sur l'indépendance du Québec n'est pas prévu avant 2023, au plus tôt, puisque le chef péquiste a écarté l'idée de tenir un tel exercice lors d'un premier mandat que ses troupes obtiendraient en 2018.

« L’échéancier est déterminé parce que c’est à travers le gouvernement du Québec que se réalisera l’indépendance, mais je crois que ce sera beaucoup à travers le Bloc qu’elle va se préparer », a insisté Mme Ouellet, après avoir assuré qu'elle travaillera à cette fin « en convergence avec ensemble des partis indépendantistes. »

Outre l'indépendance, Mme Ouellet a indiqué que le dossier de l'oléoduc Énergie Est sera sa priorité comme chef du Bloc québécois. Elle entend aussi se pencher sur le travail de l'Agence du revenu du Canada dans le dossier KPMG, les transferts fédéraux au Québec, particulièrement en santé, et la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain annoncée par l'administration Trump aux États-Unis.

À Ottawa un jour sur sept

Mme Ouellet a profité de sa conférence de presse pour réitérer qu'elle entend continuer de siéger comme députée indépendante de Vachon jusqu'à ce que les Québécois soient conviés aux urnes, en 2018.

Elle entend ensuite se présenter lors des prochaines élections fédérales, prévues en 2019. Elle n'a pas écarté la possibilité de se présenter à une élection partielle, mais ne s'y est pas engagée non plus.

Mme Ouellet a plaidé à de multiples reprises que ce cumul de fonctions, abondamment critiqué dans la classe politique, ne constituera pas un problème, puisque sa situation n'est pas différente des autres chefs de parti, qui sont également députés.

Le fait qu'elle dirige un parti fédéral tout en étant députée provinciale ne change rien à cette situation, selon elle.

À ce sujet, Mme Ouellet a indiqué qu'elle serait probablement à Ottawa les lundis, à titre de chef du Bloc québécois, avant de revenir siéger à l'Assemblée nationale comme députée de Vachon les mardis, mercredis et jeudis, avant de retourner dans sa circonscription les vendredis, samedis et dimanches.

Elle compte cependant être à Ottawa mercredi prochain pour la présentation du budget du ministre des Finances, Bill Morneau.

Au Bloc québécois, le directeur général Stevens Héroux a confirmé que le parti n'avait distribué que deux bulletins de candidature dans le cadre de cette course, confirmant du coup qu'aucune autre candidature surprise ne peut survenir d'ici 16 h.

Mme Ouellet sera donc désignée chef dès la fin de la période des mises en candidature, et sera déclarée officiellement élue samedi après-midi, a-t-il précisé. Elle deviendra la cinquième chef du parti, qui est né dans la foulée de l'effondrement du lac Meech.

Lors du dernier scrutin fédéral, le Bloc québécois a raflé dix sièges à la Chambre des communes, un résultat bien supérieur aux quatre sièges qu'il avait remportés quatre ans plus tôt. Il est toutefois loin des résultats qu'il obtenait précédemment; avant son cuisant revers de 2011, le parti avait toujours raflé entre 38 et 54 sièges.

Pinel critique la direction du Bloc québécois

Les candidats à la direction du Bloc québécois ont officiellement jusqu'à 16 h mardi pour remplir les conditions d'éligibilité décidées par le parti, soit de remettre un bulletin de mise en candidature assorti des signatures de 1000 membres en règle nécessaires, qui doivent provenir d'au moins 25 circonscriptions différentes.

La victoire de Mme Ouellet est devenue inévitable après que M. Pinel eut annoncé lundi soir sur Facebook qu'il doit « malheureusement renoncer » à sa candidature, parce qu'il n'a pu remplir cette condition. « Les gens pourront ainsi procéder au couronnement qu'ils espéraient tant », ajoute cet ancien candidat défait dans la circonscription montréalaise de Rivière-des-Mille-Îles lors des élections fédérales de 2015.

M. Pinel soutient que le parti et le président d'élection, Pierre Bouchard, « ont décidé d'empêcher qu'il y ait une véritable course plutôt que de s'ouvrir et faire le plein de nouveaux membres ».

Il leur reproche d'avoir mis en place des dispositions qui ont amputé de 30 jours la période pour faire signer les bulletins de mise en candidature par de nouveaux membres.

L'ex-candidat déplore en outre que le clan de Martine Ouellet, qu'il désigne comme « l'équipe gagnante », ait eu accès aux listes des membres en règle du parti, « y compris celle des nouveaux membres issus de [sa] propre campagne. »

Félix Pinel conclut néanmoins son message en écrivant qu'il est au Bloc québécois pour de bon. Il compte aussi se rallier à Martine Ouellet, qui « a une énorme tâche devant elle », écrit-il.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter