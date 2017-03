ADVERTISEMENT

Soyez notre invité !

La version prise de vue réelle du film La Belle et la Bête risque de faire exploser les guichets de cinéma ce week-end. Mais si vous n’êtes plus capable d’attendre, nous vous invitons à regarder les images d’un mariage entièrement inspirées par l’histoire de Disney. Histoire d’attendre un peu.

La photographe Raelyn Marterllino a fait équipe avec Baldwin Bridal and Event et Sylver Weddings and Events pour créer un mariage digne d’un conte de fées, en Californie.

Tous les détails y étaient : une robe jaune que seule Belle porterait, une rose magique, des livres pour placer les invités, des majestueux chandeliers, etc.

La photographe explique que plusieurs autres mariés en devenir aimeraient épouser le thème.

« J’ai déjà des demandes en lien avec l’inspiration, explique-t-elle. Si ce n’est pas pour le mariage, certains en font la demande pour un anniversaire. Il y aura certainement des roses, des tasses de thé ou encore des horloges un peu partout cette année. J’espère également que plusieurs personnes oseront la robe jaune ! »

Voyez les images de cette magnifique cérémonie :

Cet article initialement publié sur le Huffington Post États-Unis a été traduit de l’anglais.