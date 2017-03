Tim Raines sera honoré avant le 1er match des Blue Jays à Montréal

ADVERTISEMENT

On en sait maintenant un peu plus sur les cérémonies qui seront présentées en marge du quatrième passage des Blue Jays de Toronto dans la Métropole, les 31 mars et 1er avril prochains.

Ainsi, comme il fallait s'y attendre, c'est Tim Raines qui fera les frais des cérémonies d'avant-match du vendredi 31 mars, à la suite de son élection au Temple de la renommée du baseball.

D'ex-joueurs des Expos, dont Dennis Martinez, Steve Rogers, Bill Lee, Al Oliver, David Palmer et Jeff Reardon lui rendront hommage au cours d'une cérémonie préparée par evenko, promoteur des deux matchs des Blue Jays contre les Pirates de Pittbsurgh.

Raines a été admis en janvier avec 86 pour cent des voix à sa 10e et dernière année d'éligibilité au scrutin mené auprès de 442 membres de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique. Il a reçu 380 votes sur 442 bulletins compilés. Il devait obtenir un minimum de 332 voix, soit 75 pour cent pour être admis.

Il sera intronisé à Cooperstown le 30 juillet prochain, en compagnie de Jeff Bagwell et Ivan Rodriguez.

Il a complété sa carrière de 23 saisons dans le Baseball majeur avec une moyenne de ,294 grâce à 2605 coups sûrs (430 doubles, 113 triples et 170 circuits), 1330 buts sur balles, 1571 points marqués et 808 buts volés, le cinquième plus haut total de l'histoire. Raines a participé à sept matchs des étoiles et son numéro 30 a été retiré par les Expos, le 19 juin 2004.

Pour l'instant, aucun détails n'a été fourni sur les activités entourant le match du 1er avril.

C'est la quatrième année d'affilée que les Blue Jays viennent compléter leur préparation printanière en disputant leurs deux derniers matchs de la Ligue des Pamplemousses à Montréal. Avant les Pirates, les Mets de New York, les Reds de Cincinnati et les Red Sox de Boston ont été les visiteurs.

Après avoir flirté avec les 100 000 spectateurs aux cours des deux premières années, plus de 106 000 sepctateurs se sont rendus l'an dernier au Stade olympique pour la série de deux rencontres face aux Red Sox.

