La marque québécoise About Real Life appuie la cause des enfants malades

Lancée en novembre dernier, la marque About Real Life emmenée par Gabrielle Martimbault et Vanessa Mongeau, coprésidentes et collaboratrices, s’associent au Cercle des jeunes leaders et au Bal de Sainte-Justine pour soutenir la cause des enfants malades.

Le concept d’About Real Life

52 semaines de t-shirts créés et imprimés à Montréal, 1 quote par semaine, 4 styles de t-shirts différents… Une idée originale qui allie style, art de vivre et humour.

Jusqu'au 26 mars, l'idée de la marque est de faire une différence dans la vie des enfants malades et encouragez la Fondation CHU Sainte-Justine.

«Nous avons choisi la quote “Kids just wanna have fun! ” C’est un message simple, mais qui dit tout, explique Vanessa Mongeau coprésidente de About Real Life. Les enfants ne devraient pas avoir à souffrir autant de la maladie, mais plutôt vivre leur vie d’enfant et avoir du plaisir !»

L’objectif est d’amasser le plus d’argent possible et de soutenir une cause qui nous touche tous de près ou de loin en portant fièrement le t-shirt About Real Life édition Sainte-Justine Kids just wanna have fun! Il y a plusieurs façons de s’impliquer dans une grande cause, alors pourquoi ne pas le faire avec style? Pour chaque t-shirt Kids just wanna have fun! vendu, 5 $ seront versés à la Fondation CHU Sainte-Justine pour financer le Centre d’excellence en soins intensifs du nouveau-né du CHU Sainte-Justine. Une belle façon de conjuguer plaisir et philanthropie.

«La cause des enfants malades nous touche parce que nous avons eu la chance d’être en santé. Nous savons que ce n’est pas le cas pour tout le monde. Nous nous impliquions déjà pour le Bal de Sainte-Justine avant de fonder About Real Life, parce que c’était la cause qui nous tenait le plus à cœur. Comme l’an dernier, nous avons formé une équipe pour récolter de l’argent pour la fondation.» - Gabrielle Martimbault et Vanessa Mongeau, coprésidentes de About Real Life.

À propos du Bal de Sainte-Justine

Le Bal de Sainte-Justine, qui en est à sa 16e édition, a lieu le 24 mars au Salon 1861. L’objectif est d’amasser 250 000$ au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine pour les enfants malades. Faites comme le parrain du Bal de Sainte-Justine, Francisco Randez, et les ambassadeurs PO Beaudoin, Amélie B. Simard, Camille DG, Debby Doktorczyk, Sally Folk, Éliane Gamache Latourelle, Marie-Josée Gauvin, Patrice Groleau, Andy Pressoir, Ethan Song, Kim Sullivan, Nicolas Urli, Carolane Stratis et Josiane Stratis, et portez fièrement votre t-shirt About Real Life Kids just wanna have fun!





