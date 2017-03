ADVERTISEMENT

Durant tout le week-end, les amateurs de Breaking Bad ont pu déguster le fameux poulet de Fringe. Les visiteurs du festival SXSW à Austin, au Texas, ont fait la queue pour déjeuner dans une réplique en taille réelle du fast-food Los Pollos Hermanos. Un restaurant éphémère qui permettait surtout de rencontrer les acteurs du spin-off de Breaking Bad, la série Better Call Saul, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

Une mise en scène apparemment réussie qui avait pour but de faire monter le suspense avant le début de la nouvelle saison de Better Call Saul le 10 avril. Au coeur de cette nouvelle plongée dans les aventures de James McGill, l'arrivée d'un personnage central de Breaking Bad: Gustavo Fringe. La série devrait ainsi revenir sur les aventures du restaurateur et baron de la drogue, avant qu'il ne soit confronté à Walter White.

