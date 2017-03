Huit raisons d'avoir un orgasme tous les jours

AntonioGuillem via Getty Images

Que vous soyez célibataire ou en couple, avoir un orgasme tous les jours peut parfois sembler être une corvée. Sérieusement, qui a le temps pour ça?

Mais nous devrions tous nous libérer un peu pour passer du bon temps en toute intimité puisque non seulement les orgasmes ont de nombreux bénéfices physiques et psychologiques pour la santé, mais comme le montrent des études scientifiques, ils pourraient aussi donner un coup de pouce à notre carrière.

Voici huit raisons pour lesquelles vous devriez annuler vos plans et vous mettre au lit un peu plus tôt ce soir.

1. Ça vous aidera à avoir une promotion au boulot

Aussi bizarre que ça puisse paraître, selon une nouvelle étude, avoir un orgasme tous les jours vous permet de mieux performer au travail et vous rends plus susceptibles d’obtenir une promotion.

Les deux sexes sont plus productifs et engagés s’ils ont eu une relation sexuelle la veille. Le professeur Keith Leavitt de l’Université d’Oregon affirme : « Nous faisons des blagues à propos des gens qui sont un peu trop énergiques (au boulot), mais il s’avère que c’est une chose réelle et nous devrions y porter attention ».

2. Ça vous rendra moins stressé

Les orgasmes soulagent le stress de façon naturelle et sont même connus pour soulager la douleur chez les humains.

L’hormone ocytocine, qui est libérée des cellules nerveuses dans le flux sanguin quand vous avez un orgasme, vous aide à vous sentir au chaud et confortable et induit des sentiments optimistes, une meilleure estime de soi et une confiance accrue.

3. C’est bon pour la santé de votre cœur

Nous savons tous à quel point le cardio est bon pour notre santé. Selon le NHS : « tout ce qui stimule votre cœur est bon pour vous » et ça comprend les orgasmes. Le site officiel du NHS stipule que « l’excitation sexuelle accélère le rythme cardiaque et le nombre de battements par minute atteint son sommet lors de l’orgasme ».

4. Ça vous aidera à mieux dormir

Bien que vous soyez réveillés un peu plus longtemps pour avoir un moment intime, l’orgasme aiderait au sommeil. Dans le livre The Orgasm Answer Guide, Barry Komisaruk et Beverly Whipple citent une étude qui a montré que 32% des femmes se masturbaient pour s’aider à s’endormir.

5. Ça donne un coup de main à votre système immunitaire

Selon le NHS, une étude de l’État de la Pennsylvanie a révélé que les étudiants qui avaient du sexe une à deux fois par semaine avaient un meilleur niveau de résistance aux maladies. L’immunoglobuline A était 30% plus élevée chez ceux qui avaient des rapports sexuels une ou deux fois par semaine que chez ceux qui n’avaient pas de sexe du tout.

6. Faire semblant de jouir vous peut vous amener à tromper votre partenaire

Une étude datant de 2013 a montré que les femmes qui simulent des orgasmes au lit avaient plus tendance à aller voir ailleurs. Selon les chercheurs, les femmes qui sont les plus honnêtes par rapport à leur satisfaction sexuelle se tournent moins vers l’adultère. Donc l’orgasme n’est pas qu’un plaisir physique, il aide aussi à la santé de votre couple.

7. Il réduit les risques de cancer de la prostate

Les hommes réduisent leurs risques d’avoir un cancer de la prostate en ayant un orgasme par jour, pointe une étude menée par l’Université Harvard et l’hôpital Brigham and Women. Plus précisément, ceux qui éjaculent 21 fois par mois réduisent leurs risques de 22%.

8. C’est l’fun!

Et vous méritez d’avoir du plaisir tous les jours.