Nadeau Dubois à Québec solidaire: Lisée parle d'un «devoir de maturité»

Le chef péquiste Jean-François Lisée estime que ceux qui croient en un rapprochement entre le PQ et Québec solidaire devront faire preuve de "maturité" et ne pas s'arrêter aux déclarations "malhabiles" comme celle qu'a faite récemment celui qui aspire à devenir le coporte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois.

Au cours d'une conférence de presse lundi à Montréal, le chef du Parti québécois, qui était de retour d'un voyage en Europe, a commenté l'arrivée en politique active de l'ex-représentant étudiant au sein de Québec solidaire.

Au cours des derniers mois, le PQ et QS avaient amorcé un rapprochement, puisqu'ils sont tous deux souverainistes, dans le but de combattre le gouvernement Couillard. Mais lorsqu'il a officiellement déclaré son intérêt pour la candidature de QS dans Gouin et le poste de coporte-parole du parti, M. Nadeau-Dubois avait pris ses distances du PQ, accusant les gouvernements péquistes et libéraux passés d'avoir "trahi" les Québécois. Et il avait beaucoup insisté sur ce qui distinguait QS du PQ.

Interrogé à ce sujet, M. Lisée a mis le tout sur le dos de l'inexpérience de M. Nadeau-Dubois, qui est à "l'école de la politique". Il a ajouté que tous les intervenants dans ce dossier avaient un "devoir de maturité" face à cette convergence entre le PQ et QS.

