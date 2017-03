Situé dans le nord de la Suède, le IceHotel a été le tout premier hôtel de glace au monde à ouvrir ses portes. Il offre une bonne cinquantaine de chambres et nécessite près de 40 000 tonnes de glace et de neige pour le créer. Ouvert depuis maintenant 23 ans, il accueille des visiteurs de décembre à avril. Le IceHotel émerveille par ses décors, ainsi que par son musée et sa cathédrale de glace. Proposant aussi des mariages et des réunions pour les entreprises, il se distingue par ses dimensions gigantesques, idéales pour accueillir un grand nombre de visiteurs dans un même temps.

Ouvert depuis 14 ans, cet hôtel a la particularité de proposer un peu de tout: magasins, saunas, salles de réunion, restaurant, bar, cheminées, une cathédrale et même un musée. Il est ouvert de janvier à avril et propose d’organiser des mariages et réunions d’entreprises. Situé à l’extrême nord de la Norvège, près de la rivière Alta, l’hôtel est idéal pour admirer les aurores boréales. Il propose aussi des œuvres d’art éphémères, présentes partout dans l’établissement.

Bâti sur près de 3000 m² et conçu à l'aide de 15 500 tonnes de glace et de neige, l’Hôtel de glace de Québec a 44 chambres. Il est ouvert de janvier à avril, l’hôtel fête actuellement ses 15 ans. Plus d’un million de visiteurs y sont passés depuis 2001, mais le fait de l'avoir visité une fois ne signifie pas qu'on connait l'endroit, puisque l’Hôtel de glace renouvelle sa décoration chaque année. Il y a donc toujours quelque chose de nouveau à découvrir. En plus de son bar, sa cathédrale et son musée, l’établissement propose des saunas et bains à remous. Les artisans, à l’origine de son design et de son architecture uniques, sont mis à disposition: l’hôtel propose de confectionner toutes vos envies, par exemple un bar en glace!

Situé à côté du lac Ylläsjärvi, l’hôtel norvégien a ouvert ses portes il y a maintenant 13 ans. Sur plus de 3000 m², il met à disposition des clients courageux 23 chambres faites de glace et de neige. Pour les moins téméraires, il y a également 2 chambres à température habituelle. L’établissement est ouvert de décembre à avril et propose un bar, un sauna, un musée et un restaurant. De grandes sculptures de glace sont installées à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils ont même des toboggans pour s’amuser dehors! En plus d’organiser lui aussi des mariages, il offre des activités comme des cours de sculpture sur glace ou des balades en motoneige.

Situé sur la côte finlandaise, le SnowCastle est le plus grand des hôtels de glace. Il est bâti sur une surface d’environ 20 000 m² et proposant une vingtaine de chambres. Il fête cette année ses 20 ans d’opération. Ouvert du mois de janvier au mois d’avril, l’hôtel dispose d’un bar, d’un restaurant, d’une boutique, d’un musée et d’une cathédrale, pour y accueillir les couples souhaitant se marier dans une ambiance féérique.