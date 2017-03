ADVERTISEMENT

Jacques Duchesneau, ancien député provincial de Saint-Jérôme et ex-chef de police à Montréal, dirigera le nouveau Bureau d'intégrité professionnelle et administrative qui sera mis sur pied pour surveiller l'octroi et la gestion de contrats dans cette municipalité des Laurentides.

Plus de détails à venir.

