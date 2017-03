Isabelle Boulay sur l'Aperol Spritz aux «Recettes pompettes»

ADVERTISEMENT

Allergique à la vodka, comment Isabelle Boulay s’en sortira-t-elle aux Recettes pompettes, où elle est la «chum de brosse» d’Éric Salvail, ce soir, à 20h30?

En s’envoyant de grandes lampées d’Aperol Spritz! L’équipe de Salvail lui a préparé une quantité industrielle de cette boisson colorée, où se mélangent liqueur amère, vin mousseux et soda. Avec, comme résultat, qu’on y voit une Isabelle Boulay un tantinet plus vulgaire et délurée qu’à l’habitude. Et c’est très amusant.

Tout en cuisinant un gâteau de mariage à trois étages - mi-comestible, mi-styrofoam – avec l’animateur, Isabelle Boulay sautera du coq à l’âne, poussera quelques vers de Je t’oublierai, je t’oublierai, grimpera sur le comptoir, fera de son mieux pour sculpter un «p’tit bonhomme» en fondant et se confiera sur ses innombrables allergies : amandes, noix, arachides, graines de sésame, graines de tournesol, moutarde…

Ses révélations donneront lieu à un appel improbable à un médecin bien connu des téléspectateurs, qui réagira avec beaucoup d’humour. Plusieurs apparitions-surprises ponctueront aussi le séjour d’Isabelle aux fourneaux d’Éric Salvail. Car, en ayant un gâteau de mariage sous la main, pourquoi ne pas réellement convoler…? On n’en dit pas plus. On effectuera également un saut en arrière pour imaginer de quoi auraient eu l’air les Recettes pompettes dans les années 80, un fort joli flash.

Dans un court et rare moment d’émotion, Éric Salvail expliquera pourquoi Fin octobre, début novembre, est sa pièce préférée du répertoire d’Isabelle Boulay. Puis, dans le segment Autour du four, cette dernière s’ouvrira un peu sur ses amours, un sujet qu’elle protège généralement jalousement en entrevue.

La semaine prochaine, c’est Mike Ward qui sera l’invité des Recettes pompettes. D’ici là, l’épisode avec Isabelle Boulay est diffusé ce lundi, 13 mars, à 20h30, à V, puis disponible en rattrapage sur la plateforme Noovo.