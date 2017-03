Interruption de service sur la ligne bleue du métro de Montréal

On peut voir ici un des 500 employés de NovaBus à Saint-Eustache s'affairer à la préparation de l'installation d'équipements à l'aide d'un gabarit.

Ici on travaille à l'installation de la rampe d'accès des autobus LFS.

Tout au long de la ligne de montage des autobus, diverses tâches sont effectuées. Ici, on aperçoit l'installation d'éléments de scellage sur la coquille avant de l'autobus.

L'étape tout juste avant la pose des fenêtres et de la finition intérieure de l'autobus.

Nous voici maintenant au Centre de transport Legendre de la STM. Une portion de la flotte de 1721 autobus de la STM est stationnée et entretenue ici.

Dans ce four, les pneus rechapés sont chauffés afin de souder la nouvelle semelle de pneu.

Passage au lave-autobus automatisé. Nettoyer ainsi les autobus, spécialement l'hiver, permet de diminuer l'effet des éléments et ainsi prolonger la vie des autobus.

L'opération se déroule malgré le trafic de plus en plus dense depuis 1978, année de l'inauguration de la voie réservée du pont Champlain.

Le véhicule de tête, le camion transportant les cônes et le véhicule protecteur qui ferme le convoi.

On pourrait penser que ce travail est automatisé, mais ce n'est pas le cas. Beau temps, mauvais temps, deux personnes s'affairent à installer manuellement les cônes nécessaires à la démarcation de la voie réservée. Chaque cône pèse 10 livres et environ 400 d'entre eux sont installés.

On peut voir le travail effectué manuellement et les véhicules circulant très près à de hautes vitesses.

Une fois les cônes installés et la voie complètement dégagée, les autobus peuvent enfin y circuler à contre sens et éviter les bouchons de circulation.

Le grand avantage de cette voie réservée, pouvoir circuler rapidement à contre-sens et éviter les bouchons de circulation.

À la fin de vie utile des autobus, la vaste majorité d'entre eux sont vendus pour la ferraille ou conservés pour des pièces. Cependant, des passionnés (FHTCQ) s'affairent à conserver certains anciens autobus et à les restaurer afin qu'ils retrouvent leur lustre d'antan. L'autobus figurant sur cette image a été fabriqué en 1973 et fut complètement restauré en 2012 aux anciennes couleurs de la CTCUM.

Cet autobus date de 1985 et fut restauré en 2009.

Autobus fabriqué en 1983 et remis à la FHTCQ en 1999. Cet autobus était utilisé sur des lignes de banlieue. Fait intéressant, il ne possédait qu'une seule porte avant.

En 2016, les premières stations du réseau de métro de Montréal fêteront leur 50e anniversaire. Il est difficile d'imaginer tout l'entretien et toutes les opérations nécessaires afin de maintenir le système en marche. Sans oublier l'arrivée prochaine des nouvelles voitures MPM-10, aussi connues sous le nom de Azur.

Il est plus facile de reconnaître les voitures Azur à cette étape. La finition extérieure commence à nous montrer la couleur distinctive.

Nouvelle cabine ultra moderne pour le conducteur des voitures Azur. Elles sont beaucoup plus spacieuses que les anciennes voitures de métro.

Avant l'étape de finition des voitures Azur, les rames complètes sont testées aux installation de Bombardier à La Pocatière. La finition intérieure est complétée seulement une fois le test réussi. On peut voir ici l'intérieur du train complet prêt pour les essais sur piste.

Voici une rame complète prête pour les tests. Au total, 468 voitures, soit 52 trains de 9 voitures, seront testées ici avant leur livraison et mise en service. Vous avez peut-être eu la chance de voir une des voitures utilisées sur la ligne orange pour des tests hors des heures de pointe?

La piste d'essai mesure 1km et est couverte afin de permettre aux équipes de Bombardier d'effectuer les divers tests même en hiver afin de ne pas retarder la production.

Une fois livrées, les voitures Azur sont rassemblées ici à l'atelier Youville de la STM et se retrouvent côte à côte avec leurs prédécesseurs, les MR-73. À noter que les voitures MR-73 demeureront en services et seules les MR-63 seront graduellement retirées du service dans le réseau de métro.

On peut voir ici une fosse qui fait la longueur complète d'une rame afin de pouvoir travailler sous les trains.

Voici où sont fabriqués les freins des wagons de métro, ils sont en bois. Après études, le bois s'est avéré le meilleur matériel et le plus efficace pour agir en tant que frein.

Nous voici au centre d'entraînement du service de prévention des incendies de la STM. Il s'agit en fait d'un faux tunnel avec 3 voitures MR-63 qui ont été retirées du service et adaptées à la formation. Elles servent à l'entraînement des employés de la STM et du personnel d'urgence. Il est possible d'y simuler des incendies en toute sécurité.