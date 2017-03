ADVERTISEMENT

Un homme de 61 ans de Longueuil est accusé d'avoir agressé sexuellement une fillette pendant trois ans, alors qu'elle avait de 6 à 9 ans, « moyennant rétribution ».

Marc Clermont a comparu lundi après-midi et fait face à 12 chefs d’accusation, dont agression sexuelle, attouchement et obtention de services sexuels moyennant rétribution. Ces agressions seraient survenues entre mai 2013 et mars 2017.

Deux autres accusations, l’une en matière de possession de pornographie juvénile et l’autre, de possession de drogue, s’ajoutent à ce dossier.

Avec des informations de Karine Bastien

