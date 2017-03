Hanson fêtera ses 25 ans de carrière à Montréal en octobre

ADVERTISEMENT

Toute personne ayant grandi dans les années 1990 se souvient de «MMMbop», la chanson qui avait propulsé le groupe Hanson au sommet des palmarès en 1997.

Pour souligner leurs 25 ans de carrière, et le 20e anniversaire de l’album Middle of Nowhere, les trois frangins débarqueront sur les planches du Théâtre Corona le 3 octobre prochain.

Nostalgique? Les billets seront mis en vente le samedi 18 mars, à 10h00.

Visitez le site d’evenko pour tous les détails.

