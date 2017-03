Emma Watson s'exprime sur le personnage homosexuel de «La Belle et la Bête»

Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images

La Belle et la Bête prend l’affiche dans moins d’une semaine et la star du film, Emma Watson, s’est récemment entretenue avec Entertainment Weekly pour discuter d’un des éléments les plus controversés de la production : l’inclusion du premier personnage ouvertement homosexuel de l’histoire des studios Disney.

«Je crois que ce qu’il y a de plus fantastique à propos de la performance de Josh Gad, c’est qu’elle est toute en finesse et en subtilité», a déclaré l’actrice, en parlant du personnage de LeFou.

«À un moment, il veut être Gaston, à un autre, il veut l’embrasser… C’est l’histoire d’un personnage qui prend conscience de ses sentiments», avait précédemment expliqué le réalisateur du film, Bill Condon.

L’actrice refroidit toutefois les ardeurs des spectateurs s’attendant à trop de ce moment historique.

«Je ne veux pas que les gens s’attendent à ce que ce soit la scène la plus importante du film. Ce ne l’est pas. C’est très fin. J’adore l’ambiguïté de ce moment.»

Le film a été critiqué sévèrement par des groupes religieux et ultraconservateurs en raison de cette décision.

En Alabama, un cinéma refuse de présenté le film. Le groupe One Million Moms est également terrifié par l’idée que leurs enfants soient exposés à un tel contenu. Une blogueuse a également fait des vagues après avoir écrit un billet révélant qu’elle avait annulé ses vacances à Disney en raison de l’inclusion de ce personnage homosexuel.

