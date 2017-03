Ed Sheeran jouera dans la saison 7 de «Game Of Thrones»

ADVERTISEMENT

Un nouveau trône pour Ed Sheeran? Après avoir détrôné The Weeknd avec 57 millions d'écoutes sur Spotify en une semaine avec son album Divide, Ed Sheeran en convoite désormais un nouveau. Et celui-là est plutôt inédit. Celui qui cartonne avec son titre «Shape of You» et ses près de 430 millions de vues sur YouTube va faire une apparition dans la nouvelle saison de Game of Thrones.

C'est en effet ce qu'ont annoncé ce dimanche 12 mars les deux auteurs de la série à succès, David Benioff et Daniel B. Weiss, lors d'une conférence à South by Southwest.

«Depuis des années, nous avons essayé de faire participer Ed Sheeran à la série pour surprendre Maisie Williams. Cette année, nous l'avons finalement fait», a confessé David Benioff devant le panel venu l'écouter, rappelant que l'actrice était une grande fan du musicien.

Aucune précision n'a encore été apportée concernant le rôle qu'il occupera. Vanity Fair a contacté un porte-parole de la chaîne HBO qui a confirmé qu'il avait bien un rôle, «sans plus de détails», a-t-il ajouté. Le chanteur n'a d'ailleurs pas encore été inscrit au casting de la saison sur le site IMDB.

Lors de cette conférence, les deux co-créateurs ont également précisé que la saison 7 comporterait sept épisodes et que la saison 8 en comporterait six.

La septième saison débutera le 16 juillet sur HBO.

À voir également :