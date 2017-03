Couillard appelle à la censure, selon Lisée

Le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a accusé lundi le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, d'appeler à la censure à la suite de la publication d'une caricature qui le dépeint en train de lapider son ancienne députée, Fatima Houda-Pépin.

La caricature, publiée le 8 mars dernier lors de la Journée internationale de la femme, a depuis été retirée du site web de l’hebdomadaire de Longueuil Le Courrier du Sud après un appel du bureau du premier ministre à son éditeur.

Le dessin figure toujours dans l’édition papier du journal, qui a déjà été distribuée dans plus 133 000 foyers.

Le chef du Parti québécois a rappelé que le premier ministre avait salué la publication au Québec des caricatures controversées lors des attentats de Charlie Hebdo.

Il a également souligné le projet de loi en cours d'étude touchant le financement des hebdomadaires régionaux qui, selon lui, laisse planer un climat de censure.

« Quand le bureau d'un premier ministre appelle un hebdo régional - pendant qu'il y a un projet de loi en cours d'étude qui retirerait aux hebdos régionaux une grande partie de leur financement, c'est-à-dire les avis publics - et leur fait une suggestion, c'est de la censure. » - Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Le premier ministre s’est défendu d'avoir demandé son retrait, mais a confirmé que son bureau avait indiqué à l'éditeur qu'elle était, selon lui, de mauvais goût.

Un « meurtre » pour Philippe Couillard

Jean-Marc Phaneuf, un caricaturiste de métier, ne voit rien de répréhensible à ce dessin, et il s'insurge contre l'ingérence du cabinet du premier ministre.

M. Couillard assure appuyer la liberté d'expression, mais considère qu'elle exige du jugement. De passage lundi à Roberval, le premier ministre a indiqué avoir vu « un meurtre » dans cette caricature.

« Calmez-vous, M. Couillard, il ne s'agit pas de meurtre. Il s'agit de lancer des cailloux à une femme, et vous avez fait beaucoup plus que ça envers Mme Houda-Pepin. On ne parle pas du petit Jérémie, ici, mais d'idées politiques. » - Jean-Marc Phaneuf, auteur de la caricature