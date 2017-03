8 cabanes pour se sucrer le bec au Québec

À Saint-Joseph-du-Lac, le Domaine Lafrance ouvre les portes de sa cabane à sucre aux visiteurs curieux de voir l’évaporateur à l’œuvre, d’en savoir plus sur le procédé de fabrication du sirop doré et de goûter à ses produits de l’érable. Bien qu’il n’y ait pas de salle à manger dans la jolie cabane toute menue, le bistro du Domaine propose, tous les week-ends du temps des sucres, de délicieux petits plats du terroir maison. Si la cabane à sucre a remporté un prix local d’architecture plus tôt cette année, le sirop d’érable s’est quant à lui mérité une médaille d’Or. http://www.lesvergerslafrance.com/

La cabane à sucre Sucrerie de la Montagne accueille, tout au long de l’année, les amateurs de produits de l’érable sur son domaine de 120 acres (reconnu Site du Patrimoine Québécois) de Rigaud. L’entreprise familiale s’est donné pour mission de nous faire revivre le passé de nos ancêtres canadiens et québécois de manière traditionnelle. Un véritable village et une incursion gourmande dans la culture et la gastronomie bien de chez nous. https://www.sucreriedelamontagne.com/

À Trois-Rivières, pendant le temps des sucres comme pendant le reste de l’année, la cabane à sucre Chez Dany vous invite à déguster un repas traditionnel dans un décor champêtre. On y propose des visites guidées, une activité d’interprétation, de la tire sur la neige et un accueil chaleureux. http://www.cabanechezdany.com/

Et si le temps des sucres se faisait végétarien cette année ? C’est ce que propose la cabane à tuque qui se décrit comme une alternative éco-végétarienne à la traditionnelle cabane à sucre. Située à Mont-Tremblant, la cabane intime de 35 places propose des repas des sucres entièrement végétariens composés d’aliments biologiques et locaux. Au menu: tourtière au millet et légumes, fèves au pas de lard, crêpes de sarrasin et épeautre, omelette aux légumes et plus encore. Quant à la salle de réception, il s’agit d’une maison écologique avec isolation en béton de chanvre, plancher chauffant en terre crue et mur de bouteilles recyclées. Inspirant! http://lacabaneatuque.com/fr/accueil/

On peut toujours compter sur le Village québécois d’antan de Drummondville pour nous faire faire un joli bond dans le passé de nos ancêtres. Repas 100 % traditionnel, village composé de bâtiments d’époque, balades en carriole, animation et divins beignes à la beignerie du village: tout est en place pour passer un moment parfait à la cabane à sucre. http://www.villagequebecois.com/fr/le-village-sucre/activites/14/menu-cabane-a-sucre

Petite, chaleureuse et rustique, c’est ainsi que se décrit la Ferme Aux Vieux Chênes située à Laval. Le charmant endroit propose un menu de cabane à sucre traditionnel, des spectacles de chansonniers, des airs de bons vieux temps, une tarterie ainsi qu’une boutique du terroir. On se doit de réserver, car on n’y accueille que 60 personnes à la fois. http://www.auxvieuxchenes.ca/

Si on se doit d’y réserver sa place par téléphone, la sucrerie à l’eau d’érable insiste: aucun nombre minimum de réservations n’est demandé, car toute réservation est importante pour nous, peu importe son nombre. L’entreprise familiale promet bien du sirop d’érable, des repas traditionnels cuisinés et servis à la manière de grand-maman, une ambiance folklorique et plusieurs activités (dont la présence d’un chansonnier). On n’oublie pas d’y apporter ses boissons alcoolisées. http://sucreriealeauderable.com/