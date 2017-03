Styles de soirée: la septième édition d'Artsida au MAC pour la bonne cause

ADVERTISEMENT

Ce dimanche 12 mars se déroulait la septième édition d’Artsida qui vise à amasser des fonds au profit d’ACCM – Sida Bénévoles Montréal au Musée d’art contemporain de Montréal. Il était notamment question de découvrir des œuvres exceptionnelles d’artistes réputés et émergents qui ont permis de découvrir un art captivant et d'en apprendre davantage sur la cause. Une foule stylée était présente immortalisée par notre photographe JF Galipeau.

Artsida, qui revenait pour une 7e édition, s’est taillé une place de choix sur le calendrier d’activités sociales des amateurs d’art et des philanthropes soucieux d’améliorer les choses dans la collectivité.

Sida Bénévoles Montréal est un organisme communautaire fondé sur l’action bénévole dont le mandat consiste à améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH-sida, à prévenir la transmission du VIH, ainsi qu’à accroître la sensibilisation et la mobilisation du public. Pour plus de renseignements sur l’encan phare d’ACCM, consultez la section Historique d’Artsida.

Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous

